Für Paul Mark ist das Leben ein Paradies an Möglichkeiten. Nun besucht er das BORG Güssing, wo er auch Schulsprecher ist. Seine Priorität liegt zwar auf dem Sport, aber es bleibt auch genügend Zeit über, um auch schulisches gut zu meistern.

„Zeitmangel habe ich keinen und der Leistungssport gibt einem eine gewisse Leichtigkeit. Man sieht das Leben nicht so streng und ist immer auf einem erwünschten Level der Erschöpfung“, so Mark.

„Wüsste nicht, was ich ohne Sport mache“

Vor allem der Radsport gibt ihm sehr vieles, denn erholt sich der Körper von großen Belastungen, glaubt er, dass sich der Kopf immer in einem sehr angenehmen und überblickenden Zustand befindet. „Ich wüsste nicht, was ich ohne den Sport machen würde. Ich glaube, ich würde zwangsläufig aufhören zu leben.“

Zuletzt absolvierte er mit Erfolg den 24-Stunden-Radmarathon in Kaindorf im steirischen Kaindorf. „Hinter die Kulissen zu blicken ist nicht immer leicht. Alles, was man über mich mittlerweile weiß, ist, dass ich ohne Unterstützung ein erfolgreiches 24-Stunden-Rennen gefahren bin.“ Die Motivation dahinter ist nicht so klar. „Der Grund, warum ich keine regelmäßigen Rennen fahre, oder mich jetzt nicht auf das nächste Ultra-Event vorbereite, ist, Freude. Freude am Leben, Analysieren, Planen und Fahren.“

Mark absolviert 20 bis 30 Stunden in der Woche auf dem Rad, jedoch ist es kein Training nach gewissem Schema. Sie bestehen eher aus endlos vielen und langen Ausfahrten in seiner zweiten Heimat: den Bergen. „Ich will nicht der Beste sein oder mein ganzes Leben so optimieren, dass ich dann bei Rennen mein Potenzial ausschöpfe. Ich nutze meine Energie lieber, um die endlosen Stunden im Training zu genießen.“

„Mir war klar, dass ich Ziel erreichen muss“

Die 24 Stunden UltraradChallenge in Kaindorf war für ihn eines dieser Ziele, die ihm eine gewisse Perspektive geben. „Mir war von Anfang an klar, dass ich mein persönliches Ziel von 700 Kilometern erreichen muss.“

Den Ultraradsport als Sucht zu bezeichnen, ist dabei gar nicht so abwegig. „Diesen Zustand erreicht man schwer, wenn man als Trainingspensum nicht die immensen Umfänge haben kann, die ich mittlerweile verkrafte.“