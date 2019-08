Drei Spiele, neun Punkte und 19:4 Tore – so liest sich die Statistik des Tabellenführers der ASV Gemeinde Tobaj. Nach dem furiosen 10:0-Kantersieg über den UFC Mogersdorf wartet am kommenden Sonntag der SV Rohrbrunn auf den 1. Klasse-Absteiger. Die Rohrbrunner starteten sensationell in die neue Saison und liegen auf Platz zwei in der Tabelle. Zuletzt schlug die Gmoser-Elf gar den UFC Gerersdorf-Sulz.

Auch gegen den Tabellenführer traute Obmann-Thomas Wagner seiner Mannschaft einiges zu: „Tobaj ist sicher der klare Favorit. Wenn wir aber so auftreten wie bisher, ist sicher etwas drinnen für uns.“ Der SV Rohrbrunn erzielte bislang neun Tore in zwei Spielen. Letzte Saison waren es nach elf Runden nur ganze 16 Treffer. Ausschlaggebend für den starken Saisonstart war für Thomas Wagner die gute Vorbereitung und das geschlossene Auftreten seiner Mannschaft. Am kommenden Sonntag treffen nicht nur die ersten Zwei der Tabelle aufeinander, sondern auch die beiden besten Offensivreihen: Mit bereits neun Volltreffern nach drei Runden stellt Tobaj mit Lukas Spirk auch den besten Torschützen.

Aufseiten der Rohrbrunner konnten sich Angreifer Petar Saric und Verteidiger Marko Stampar bereits dreimal in die Schützenliste eintragen. Gemeinde Tobaj-Trainer Georg Novak zollte dem kommenden Gegner Respekt, wie er erzählte: „Sie haben eine gute Offensive. Wir werden versuchen kompakt zu stehen und wollen den nächsten Sieg einfahren.“ Das Gipfeltreffen steigt am kommenden Sonntag, ab 10.30 Uhr, auf der Sportanlage in Rohrbrunn.