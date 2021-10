Blackbirds: Am falschen Ende

Die großen, bulligen Tiroler haben in der Schlussphase den Güssingern doch noch den Zahn gezogen. „Mihajlo Benic und Leon Tomic haben uns sehr weh getan. Phasenweise haben wir sehr gut gespielt, phasenweise aber auch überhaupt nicht“, erklärte Güssings Headcoach Daniel Müllner. Wobei das laut Müllner zum aktuellen Zeitpunkt noch „absolut normal“ sei.

„Mussten am Tag vorher noch umdisponieren“

Turbulent war schon die Trainingswoche zuvor, als mit Bernhard Koch und Mate Horvath zwei Spieler angeschlagen waren und sich dann auch noch Florian Pöcksteiner einen Muskelfaserriss zuzog und somit zwei Monate ausfällt.

„Wir hatten einfach kein richtiges Training, dennoch hat das Team gekämpft und alles probiert. Der Verzweiflungswurf der Tiroler am Ende gegen Basti ging dann halt auf“, so Müllner dazu. Weiters fiel auch noch Balint Ratkai mit Knieproblemen aus und Julian Böö leistet aktuell seinen Grundwehrdienst ab. „Wir haben dann die U19 abgesagt, damit wir mit Emil Fandler und Tobias Kopcsandy noch zwei Spieler dazu bekommen“, erklärte Müllner die Personalnot. So kam Neuzugang Gary Ware (17 Punkte) dann auch gleich auf über 35 gespielte Minuten.

Jetzt wartet am kommenden Samstag beim ersten Heimspiel die Mannschaft aus Mistelbach. „Ich hoffe, wir können in dieser Woche halbwegs trainieren. Auf jeden Fall werden wir uns gut vorbereiten und freuen uns schon auf die Fans daheim. Das ist unser persönliches Highlight“, fasste der Headcoach den Status quo zusammen.

Saisonkarten der Blackbirds sind übrigens am Freitag, von 17 bis 19 Uhr, beim Aktivpark erhältlich oder noch vor dem Meisterschaftsmatch. Für das Heimspiel in Güssing ist ein 3G-Nachweis vorzuweisen.