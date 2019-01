Mit dem 79:60-Sieg gegen die Mistelbach Mustangs wurde ein kleiner Teilerfolg gefeiert. Die Blackbirds fixierten nach Mattersburg und Villach ebenfalls vorzeitig die Teilnahme an den Play-offs. Der Vizemeister feierte damit seinen siebenten Heimsieg in Serie. Die Hausherren setzten sich bereits nach 16 Minuten ein wenig mit 37:30 ab. Trotzdem behielten die Gäste stets Kontakt und bauten den Vorsprung der Hausherren ab, sodass die Südburgenländer nach 31 Minuten nur mehr mit zwei Punkten in Führung lagen. Doch dann nutzten die Blackbirds, dank starker Team-Defensive, einen 21:4-Run zur endgültigen Entscheidung. „Man hat gemerkt, dass es jetzt immer näher zu den Play-offs geht, die Spiele immer interessanter und ruppiger werden“, resümierte Blackbirds-Headcoach Daniel Müllner. Er meinte abschließend: „Wir waren trotzdem sehr cool, meine Jungs haben intelligent gespielt und so für einen sicheren Sieg gesorgt. Mitausschlaggebend für diese Leistung war aber wieder das tolle Publikum in der Halle.“

Spieler Matthias Klepeisz meinte zum Sieg: „Wir haben dank unserer guten Defensive und der Dominanz am Rebound verdient gewonnen. Auch in der Offensive agierten wir aggressiv. Unsere Mannschaft hat von Beginn an gezeigt, dass sie das Spiel unbedingt gewinnen will.“

VORSCHAU; VILLACH - BLACKBIRDS; SAMSTAG, 19 UHR:

Auch wenn der Einzug in die Play-offs geschafft ist, Headcoach Daniel Müllner setzt die Marschrichtung nach oben. „Wir wollen uns noch weiter vorne platzieren.“ Er hat damit Platz eins oder zwei im Visier. In Kärnten dürfte es aber nicht so einfach werden. „Wir treffen auf eine starke Mannschaft und müssen uns dafür gut vorbereiten.“ Manuel Jandrasits wurde gegen Mistelbach an der Nase getroffen, Marko Moric am Kopf. Für beide besteht aber keine Gefahr, dass sie am Samstag nicht dabei sind. Sebastian Koch war im Spiel nicht ganz fit, „aber auch er wird mitfahren können. Zur Zeit sieht es danach aus, dass ich aus dem Vollen schöpfen kann.“

