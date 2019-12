Die 2. Cuprunde hatte es wahrlich in sich. Die Güssing-Jennersdorf Blackbirds werfen das Bundesligateam von den Lions raus. Die Oberwart Gunners unterliegen bei Meister Kapfenberg knapp in der Overtime.

Wahrscheinlich bebt der Güssinger Aktivpark immernoch, denn die Truppe von Headcoach Daniel Müllner schlug die Traiskirchen Lions in einer packenden Partie mit 70:69. Doch am Anfang sah es gar nicht nach einer Überraschung aus, denn auch wenn die Blackbirds beim Rebound gut agierten, so blieben dennoch die Punkte aus. Erst nach einem Timeout der Hausherren begann die Maschine langsam zu rollen. Das erste Viertel ging dann nicht unverdient mit 21:14 an die Gäste.

Von der Bundesheer-Übung, auf den Basketballcourt

Auch im zweiten Viertel taten sich die Güssinger schwer gegen die Truppe rund um Altstar und Ex-Fürstenfelder Shawn Ray. Mit der Pausensirene dann einer der vielen „Big Moments“ in dieser Partie. Noah Hajszan, der von der Grundwehrdienst-Übung in Richtung Aktivpark kam, fasste sich bei der letzten Aktion des ersten Hälfte ein Herz und hämmerte den Dreier aus der eigenen Hälfte zu 31:30 Führung seiner Blackbirds rein. Obmann Karl Baldauf hatte zur Pause ein gutes Gefühl: „Ich spür, dass heute irgendwas geht.“ Er sollte recht behalten.

Sechs Ausschlüsse

In den letzten beiden Vierteln regierten dann die Fouls und der Favorit aus Traiskirchen wurde gefühlt unsicherer. Die Ausschluss-Serie begann dann, als Philipp Horvath sein viertes Foul bekommt. Beim rausgehen tritt er vor Ärger einen Sessel um und bekommt sein fünftes Foul. Wenig später muss auch Jakob Ernst gehen. Aus Sicht des Schiedsrichter-Trios foulte der Krottendorfer unter dem gegnerischen Korb. Am Ende kassiert dann auch noch Big-Man Sebastian Koch sein fünftes Foul, nachdem Marko Moric mit einem gebrochenen Zehen ausfiel, blieb nur mehr ein Rumpfkader übrig.

20 Sekunden vor dem Ende trifft erneut Hajszan mit einem Dreier und stellt auf 68:65. Die Sensation liegt in der Luft. Lions-Spieler Paul Isbetcherian verwertet nur einen seiner zwei Freiwürfe, im Gegenzug trifft Blackbirds-Kapitän Manuel Jandrasits beide. In der Schlussphase bringt Jan Razdevsek die Gäste noch auf 70:69 heran, doch eben dieser foult Bernhard Koch. Dieser vergibt zwar seine beiden Freiwürfe, doch die Zeit läuft ab und Güssing steigt auf.

Gunners unterliegen hauchdünn

Nichts wurde es aus der Revanche der Oberwarter gegen Kapfenberg. Nach der bitteren Niederlage in der Meisterschaft ging auch das Cup-Duell verloren. Nach Overtime unterliegt die Mannschaft von Headcoach Horst Leitner mit 91:92 in Kapfenberg. Überragend bei den Gastgebern: Bogic Vujosevic mit 28 Punkten und dem verwerteten Freiwurf in der Schlussphase zum Sieg.