Im nachgeholten Achtelfinalspiel im Corona-bedingt leeren Güssinger Aktivpark, marschierten die Güssing-Jennersdorf Blackbirds fast ungehindert durch. Nach dem ersten Viertel führten Sebastian Koch und Co komfortabel mit 26:12. Erst zwischen dem dritten und vierten Viertel, stellte sich eine kurze Schwächephase ein. Am Ende war der Sieg jedoch ungefährdet. „Trotz weniger Trainingseinheiten haben wir einen guten Start hingelegt und konnten die Partie sicher nach Hause spielen", freute sich Blackbirds-Spieler Florian Pöcksteiner. Ähnlich sah das auch sein Kollege Jakob Ernst: „Wir haben trotz weniger Trainings gut angefangen und das durchgesetzt was wir wollten.“ Andrej Bozic, Headcoach der Gäste, streute den Güssingern Rosen: „Heute haben wir gegen das beste Team der Basketball Zweite Liga verloren. Diese Woche diente uns aber hoffentlich als gute Vorbereitung für das nächste Spiel.“

Jetzt kommen die Gunners

Am kommenden Sonntag gibt es im Viertelfinale ein schon lange nicht gesehenes Duell. Die Oberwart Gunners sind zu Gast in Güssing. Es ist das erste offizielle Spiel zwischen Güssing und Oberwart, seit dem Ende der Güssing Knights 2016. Das Spiel muss jedoch ohne Zuschauer absolviert werden, auf der Verbandsseite wird jedoch ein offizieller Livestream bereitgestellt.