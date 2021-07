Der Prozess des Scoutings und der Teamzusammenstellung biegt in Oberwart in die Zielgerade ein. Zuletzt waren noch zwei Positionen offen, wofür im Funktionärsteam der Gunners Spieler gesucht wurden.

Der Platz des Flügelspielers wurde nun mit dem 24-jährigen Brock Gardner besetzt. Der Neuzugang schloss die Masters University in der Golden State Athletic Conference ab, bevor er letzte Saison in Portugal beim Erstligaklub Ovarense verbrachte.

„Auf der Position von Gardner ließen wir uns bewusst etwas mehr Zeit, um einen idealen Spieler, der zum Team passt, egal ob Österreicher oder Legionär, finden zu können“, erzählt Vorstandsmitglied Martin Pröll. Mit seiner mentalen Einstellung und seinem Kampfgeist kann er ein großer Zugewinn für die Mannschaft sein. Somit ist Headcoach Horst Leitner nur mehr auf der Suche nach dem Shooting-Guard. Läuft alles nach Plan, dann sollte der Vorstand in den nächsten Tagen einen Abschluss vollziehen können.

Übrigens hatten die Gunners die Chance auf eine Teilnahme am FIBA-Europa-Cup, lehnten aber ab. Nachdem alle anderen Vereine die Teilnahme abgelehnt hatten, schlug GGMT Vienna als Tabellensiebter zu. „Wir haben abgelehnt. Uns ist die Situation zu unsicher. Wir wollen international spielen, aber noch nicht in diesem Jahr“, so Präsdient Thomas Linzer.