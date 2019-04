Für den Güssinger Ex-Ritter war der Weg nach Deutschland, wie er beim Blick zurück klarstellt, der Richtige. „Der Schritt war notwendig, denn zu diesem Zeitpunkt wusste niemand, wie es in Güssing weitergeht“, erzählt Thomas Klepeisz. Mit seinen Löwen befindet er sich aktuell auf Play-off-Kurs, auch wenn’s knapp wird.

„Würde Aufwärtstrend gerne fortsetzen“

„Wir sind derzeit Achter und müssen noch vier Spiele im Grunddurchgang absolvieren. Es wird sicher eine heiße Schlussphase.“ Egal, wie die Meisterschaft endet, Klepeisz wird auch kommende Saison in Deutschland bleiben, den Vertrag für die nächste Saison hat er bereits in der Tasche. Früher oder später kann er sich aber sehr wohl eine Rückkehr nach Österreich vorstellen. Von seiner beruflichen Wahlheimat aus verfolgte er übrigens das Meisterstück seiner ehemaligen „Güssing Knights“, den jetzigen Blackbirds Jennersdorf, in der 2. Bundesliga.

„Sie haben bewiesen, auf welchem Top-Niveau auch heute noch in Güssing Basketball gespielt wird.“ Klar wäre Klepeisz auch gerne dabei gewesen. „Wir wiederholen die Meisterfeier hoffentlich, wenn ich nach der Saison zu Hause bin.“

Soulclap Media Zählt zu den Top-Spielern in Braunschweig. Der aus Güssing stammende Kapitän Thomas Klepeisz (10, jeweils am Ball).

Mit Braunschweig hat der Kapitän der Löwen schon weitere Pläne: „Wir haben uns seit meiner ersten Saison stets verbessert und große Schritte gemacht. Diesen Aufwärtstrend würde ich gerne fortsetzen.“