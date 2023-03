Einzug ins Halbfinale für Blackbirds zum Greifen nahe

Werbung

Einen perfekten Start in die Play-offs gab es für die Blackbirds. Das erste Spiel der Viertelfinal-Serie daheim gegen KOS Celovec konnte mit 76:66 gewonnnen werden, die Güssinger wurden damit ihrer Favoritenrolle gerecht.

„Es war sicher keine einfache Ausgangsposition für uns, wir hatten einigen Druck, dieses Spiel zuhause zu gewinnen“, so Headcoach Daniel Müllner zur BVZ mit ein wenig Abstand zum Spiel. „Die Jungs haben aber bis zum Umfallen gekämpft“, lobte er seine Truppe. Und was diesmal ebenfalls positiv war: „Wir haben in der entscheidenden Phase gute Entscheidungen getroffen, das war wichtig.“ So konnten sich die Blackbirds auch im Schlussviertel absetzen. Spiel eins ist damit erfolgreich abgehakt, bereits diesen Sonntag (17 Uhr) geht es nun in Spiel zwei.

Da müssen die Güssinger auswärts ran, sind in Klagenfurt zu Gast. Gewinnt man, ist das Halbfinal-Ticket gemäß Best-of-three-Serie gebucht. Ein Sieg ist natürlich auch das Ziel von Müllner und Co., der ein Entscheidungsspiel in dieser frühen Phase der Play-offs freilich verhindern möchte und daher wieder volle Konzentration fordert.

„Ballverluste minimieren“

„In Klagenfurt wird uns eine noch stärkere Mannschaft erwarten. Unser Auftritt zuletzt war gut, es gibt aber schon noch Verbesserungspotenzial. Vor allem müssen wir unnötige Ballverluste minimieren.“ Dann könnte es klappen. Mit von der Partie wird mit Ausnahme von Jakob Ernst der gesamte Kader sein. „Und hoffentlich auch viele Fans“, wünscht sich Müllner. Ein Fanbus ist bereits gebucht, die Chancen stehen also gut. In einem möglichen Halbfinale würden die Blackbirds übrigens auf die Raiders Tirol oder Deutsch Wagram (Stand in der Serie: 1:0 für die Raiders) treffen.

Die weiteren Viertelfinali: Mattersburg Rocks - BBU Salzburg (1:0), Mistelbach Mustangs - Wörthersee Piraten (1:0)