Das Beachvolleyballteam Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig startet am Donnerstag in die Gruppenphase des Vier-Sterne-Turniers im russischen Sochi. Nach dem 2. Platz beim Continental Cup in Baden und ihrem 5. Platz beim Vier-Sterne-Event in Cancún fühlt sich das Duo sehr gut vorbereitet und strotzt voller Selbstvertrauen für das World-Tour-Turnier.

Die Beach-Asse des 1. Badener Beachvolleyballvereins reisen mit einem guten Gefühl nach Sochi, die jüngsten Top-Ergebnisse lassen das Duo vor dem Turnier vor Selbstvertrauen strotzen: „Unser Ziel ist ganz klar: Wir wollen an die guten Leistungen der letzten Wochen anschließen“, betont Lena Plesiutschnig. „Die anderen Teams sind natürlich deutlich stärker und es ist auch ein ganz anderes Turnier als in Baden. Es ist einfach ein Weltranglistenturnier, aber das pusht uns natürlich nochmal mehr“, fügt Schützenhöfer hinzu.

Felten, RainerMirau

In Russland gilt es, an die Top-Leistungen aus den letzten Wochen anzuknüpfen, um am Ende wieder weit oben zu stehen. Eine gute Block-Defense sowie ein gutes Side-Out-Spiel sind der Weg, um eine starke Platzierung zu erreichen. “Wichtig ist, dass wir das, was wir trainiert haben, aufs Spielfeld bringen“, so Plesiutschnig. Auch das starke Servicespiel vom Continental Cup wollen sie beim Vier-Sterne-Turnier in Sochi wieder auf den Court bringen.

„Straussis“ in Qualifikation draußen

Für die Leobersdorfer Beachtwins Nadine und Teresa Strauss war bereits am Mittwoch in der Qualifikation gegen die Brasilianerinnen Taina/Victoria Endstation. Die Zwillinge mussten sich mit 16:21 und 14:21 geschlagen geben. Lange Zeit haben sie aber nicht zum Durchatmen, für sie geht es bereits nächste Woche beim 4-Sterne-Turnier in Ostrava (CZE) weiter.