Elfer-Krimi geht an Pinkafeld

Neuberg – Pinkafeld 2:2, 4:5 nach Elfmeterschießen. Mit dem SC Pinkafeld zog am Dienstagabend die zweite südliche Mannschaft in der heurigen BFV-Cup-Saison in die Runde der letzten 16 ein.

Der Burgenlandligist lag dabei lange mit 0:1 hinten, glich spät aus, um nach einem Treffer von Josip Golubar in Minute 90 wieder vor dem Ausscheiden zu stehen. Die Gäste rettete dann Top-Stürmer David Korherr mit seinem Tor ins Elfmeterschießen. Dort ging es hoch her, denn erst stellte Christoph Saurer auf 0:1, ehe Ivan Hajdic eigentlich regulär traf, der Schiedsrichter das Tor aber nicht anerkannte. Weil auch der Linienrichter nicht wie sonst üblich im Sechzehner positioniert war, gingen bei SVN-Obmann Martin Konrad die Wogen hoch: „Dass dieser Elfer drin war, haben am Sportplatz alle gesehen. Ein Wahnsinn und ein Witz.“

In weiterer Folge hatten beide Mannschaften dann ihre Chance auf eine frühere Entscheidung, aber weil SCP-Goalie Andi Diridl dann gleich vier Elfmeter hielt, stiegen die Pinkafelder auf. Trainer Lukas Halwachs: „Es war für uns eine sehr schwierige Partie, aber je länger das Spiel dann dauerte, desto überlegener wurden wir.“