BFV-Cup: SV Großpetersdorf mit Aufstieg

Eberau – Großpetersdorf 0:2. 13 von 16 der heurigen BFV-Cup-Achtelfinal-Teilnehmer sind seit Dienstagabend fix: Der SV Großpetersdorf löste mit einem 2:0-Auswärtssieg beim „Nachbarn“ aus Eberau das Ticket für die nächste Runde. Die Gäste waren in der ersten Halbzeit die bessere, weil zielstrebigere Elf und erzielten dank Levente Tiba kurz vor der Pause das 1:0. Nach Seitenwechsel traf Fabio Jani schnell zum Endstand. „Ich glaube, dass das Weiterkommen auch so in Ordnung geht“, sagte Großpetersdorf-Obmann Harald Schneller, um anzufügen: „Wir hatten prinzipell die größeren Chancen, auch wenn Eberau in der Schlussphase noch einmal ein wenig aufkam.“

Die drei letzten noch offenen Partien zwischen St. Martin gegen Edelserpentin, Unterschützen gegen Rotenturm und St. Andrä gegen Parndorf werden dann am 26. Oktober ausgetragen.

Die bisher qualifizierten Teams im Überblick:

Oberwart, Siegendorf, Leithaprodersdorf, SK Pama, Rohrbach, Mattersburger SV, Neudorf/Parndorf Juniors, Draßmarkt, Ritzing, Pinkafeld, Bad Sauerbrunn und Draßburg.

Statisik:

SV Eberau – SV Großpetersdorf 0:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (40.) Tiba, 0:2 (49.) Jani.

SR: Stojanovic.- Eberau, 150.

Eberau: Levay; Rambeck (87. Schrammel), Patrick Kraller, Bardics, Traupmann (87. Kovacs); Szvetits, Pataki; Hafner, Draxler, Horvath (64. Mayer); Abert.

Großpetersdorf: Rengel; Unger (58. Giber), Tiefengraber, Stefan Hetyei, Fisli, Matthias Hetyei (65. Steinbauer); Resner (79. Klobosits), Tiba; Gabriel (65. Gottfried), Jani, Hötschl.