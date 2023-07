Der Startschuss fällt mit dem BFV-Cup

Burgauberg – Neuberg; Freitag, 18 Uhr. Der letztjährige 2. Klasse Süd C-Meister vom USV Burgauberg eröffnet die Saison 2023/24. Dabei lädt man am Freitagabend die Freunde aus Neuberg zum BFV-Erstrundentanz und würde den „Großen“ sehr gerne ärgern. Einfach wird das nicht, denn der ehemalige Regionalligist hat nicht nur ein tolles Frühjahr hinter sich, sondern stockte seinen Kader über den Sommer auch noch an einigen Stellen auf. „Die Burgauberger haben eine eingespielte und gute Truppe“, sagte Neuberg-Obmann Martin Konrad und ergänzte: „Ich hoffe, dass wir die Partie schnell für uns entscheiden können.“ Für die USV-Hausherren ist es indes das erste Pflichtspiel unter Neo-Coach Alex Ressner. Der ehemalige Klasse-Verteidiger hat eine lange Neuberg-Vergangenheit und kennt die SVN-Elf wie kaum ein Zweiter. „Für uns ist dieses Spiel eine Zugabe. Vorrangig ist, dass sich die Mannschaft weiter findet“, erklärte Burgaubergs Pressesprecher Philipp Puswald. Aktuelle Infos: Der USV Burgauberg kann in Bestbesetzung antreten. Die Neuberger Gäste dürften bis auf Nico Plank und Sebastian Paul wohl komplett antreten können.

Großpetersdorf – Jennersdorf; Freitag, 19.30 Uhr. Wie schon im Vorjahr steigt dieses 2. Liga-Duell in der ersten Runde der heurigen Cup-Saison. Damals ging es in Jennersdorf bis ins Elfmeterschießen, ehe sich die damaligen Hausherren knapp durchsetzten. Und jetzt? „Sie sind einer der Titelkandidaten in der 2. Liga Süd“, meinte Großpetersdorf-Obmann Harald Schneller und ergänzte: „Es ist ein Top-Auftakt für uns, weil wir dann früh in der Saison sehen, wo wir auch wirklich stehen.“ Allzu viel veränderte sich bei beiden Teams über den Sommer nicht. Kontinuität war so das Zauberwort, auch wenn die Zuseher den einen oder anderen neuen Kicker sicher zu Gesicht bekommen werden. Auch auf Gäste-Seite, denn mit Ex-Heiligenkreuzer Tadej Cuk gibt es einen neuen Spielgestalter in den UFC-Reihen. Der Sportliche Leiter Martin Sitzwohl zum ligainternen Aufeinandertreffen: „Sie haben eine eingespielte Elf, die nie aufgibt. Priorität besitzt bei uns klar die Meisterschaft und so sehen wir es als optimale Generalprobe. “Aktuelle Infos: Michael Krenn fehlt den Hausherren, während auch die Gäste nicht komplett antreten werden können.

Unterschützen – Grafenschachen; Samstag, 18 Uhr. Auf ein richtig interessantes Cup-Duell dürfen sich die Fans am Samstag in Unterschützen freuen. Sowohl der SKU als auch Grafenschachen spielten in der Vorsaison in ihren jeweiligen Ligen richtig gute Rollen – jetzt geht es gegeneinander. SKU-Coach Christoph Kuh: „Wir freuen uns auf einen spielstarken Gegner. Wir werden versuchen mitzuspielen und am Ende möglicherweise sogar zu überraschen.“ Helfen sollen dabei speziell die neuen Offensivkräfte Emir Garibovic und Gabor Markus, die in den Tests schon trafen. Grafenschachens Obmann-Stellvertreter Rainer Pöll erklärte: „Unser Fokus liegt sicher auf der Meisterschaft, was nicht heißen soll, dass wir den Cup nicht ernst nehmen.“Aktuelle Infos: Dem SCG fehlt Michael Oberrisser. Der SKU hatte zu Wochenbeginn ein paar leicht angeschlagene Akteure.

Ollersdorf – Rotenturm; Samstag, 18 Uhr. Die Favoritenrolle ist bei diesem Treffen klar verteilt: Der 2. Liga Süd-Klub aus Rotenturm will sich beim Ollersdorfer Traditionsverein keine Blöße geben und in die zweite Runde einziehen. „Natürlich hat der Cup immer eigene Gesetze und wir dürfen es nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber wir wollen schon gerne weiterkommen“, so Rotenturm-Obmann Roman Takacs. Ollersdorf-Coach Walter Paul meinte vor dem Cup-Duell: „Wir haben nichts zu verlieren. Wir wollen ihnen so lange es geht Paroli bieten und uns auch so teuer als möglich verkaufen.Aktuelle Infos: Julian Strobl fehlt den Heimischen verletzungsbedingt. Der Rotenturmer Elf von Mario Portschy fehlen sehr wahrscheinlich Daniel Brindlinger und Patrick Hemmer.

Loipersdorf – Eberau; Samstag, 18 Uhr. Hinter den drei Top-Teams der 1. Klasse lief in der Vorsaison der SC Loipersdorf-Kitzladen als Tabellenvierter ins Ziel ein. Nun dürfen sich die Loipersdorfer in der ersten Cup-Runde mit dem SV Eberau messen. Für SCLK-Sektionsleiter Roland Szander eines der Top-Teams der 2. Liga Süd: „Ich denke, sie werden in dieser Saison eine richtig gute Rolle spielen. Von daher wird es sehr schwer für uns, aber hoffentlich können wir unseren Heimvorteil nutzen.“ Eberau-Sektionsleiter Andi Gutleben streute dem SCLK ebenfalls Rosen: „Das ist eine unangenehme Aufgabe, da sie in der 1. Klasse ein gute Rolle spielen. Wir werden es nicht auf die leichte Schulter nehmen.“Aktuelle Infos: Eberau reist komplett an, Loipersdorf fehlen Manuel Glatz, Henry Darko und Jan Benedek.

Neuhaus – Mühlgraben; Samstag, 18 Uhr. Viel besser hätte die Auslosung für diese beiden Vereine dann nicht mehr sein können: Der SV Mühlgraben reist die wenigen Kilometer zum Neuhauser Nachbarn und will dort seiner Favoritenrolle gerecht werden. „Wir freuen uns sehr auf dieses Duell“, erklärte SVM-Sektionsleiter Florian Jud und schoss nach: „Das ist ein echtes Top-Ticket für beide Mannschaften.“ Noch vor knapp zwei Wochen kreuzte man beim Hügellandcup in Minihof-Liebau die Klingen und die Mühlgrabener siegten mit 3:0. Jud schmunzelnd: „Das würden wir schon ganz gerne wiederholen.“ In Neuhaus freut man sich ebenfalls riesig. Den Spieß aus dem Testspiel will man aber freilich umdrehen. Der Sportliche Leiter Stephan Knapp: „Das wird aber kein einfaches Unterfangen. Immerhin ist Mühlgraben eine richtig starke 2. Liga-Mannschaft.“Aktuelle Infos: Der SVM wird komplett antreten. Bei Neuhaus war ein Einsatz von Michel Simon zu Wochenbeginn fraglich.

Markt Neuhodis – Horitschon; Samstag, 18 Uhr. Mit dem ASK Horitschon bekam der Meister der 2. Klasse Süd B ein Hammerlos zugeteilt. „Die spielen Burgenlandliga, mehr braucht man da, glaube ich, nicht zu sagen. Wir sind totaler Außenseiter“, so Markt Neuhodis-Sektionsleiter Andreas Horvath. Dennoch können seine Hodiser gefährlich sein. In der Vorsaison war man erst in der eigenen Liga kaum zu schlagen und sicherte sich obendrauf noch in den Aufstiegs-Play-offs Platz eins. Ein Weiterkommen nun wäre wohl das Sahnehäubchen und der optimale Startschuss für das 1. Klasse-Abenteuer.Aktuelle Infos: Die Hodiser müssen zum Start auf ein, zwei Urlauber verzichten.

Redlschlag – St. Martin; Samstag, 18 Uhr. Die weiteste Reise in der ersten Cup-Runde muss der ASV Martin an der Raab auf sich nehmen. Für den Aufsteiger in die 2. Liga geht es einmal durchs komplette Südburgenland nach Redlschlag. Obmann Edwin Janosch sieht das Duell eher als ein weiteres Vorbereitungsspiel: „Zählen tut es dann in der Meisterschaft.“ Redlschlags Obmann Christoph Böhm argumentierte ähnlich. Für ihn sind die St. Martiner nach ihrem Aufstieg klarer Favorit: „Wir werden uns aber sicher nicht verstecken.“Aktuelle Infos: Bei den Gästen fehlt Elias Eckhardt fix. Ein Einsatz von Andi Bruchmann war zu Wochenbeginn fraglich. Die Hausherren können indes komplett antreten.

Bad Tatzmannsdorf – Edelserpentin; Samstag, 18 Uhr. Zwei Aufsteiger, zudem ein kleines Derby: Auch das Duell zwischen dem SCT und Edelserpentin hat einiges zu bieten. Klarer Favorit sind dabei mit Sicherheit die Gäste aus Stuben, die vor ihrer Landesliga-Premiere im Cup weiterkommen wollen. Obmann Konrad Renner: „Wir nehmen uns selbstverständlich dieser Rolle an.“ Dennoch zeigte er sich von den Tatzmannsdorfern gewarnt: „Die sind nicht nur wegen ihres Meistertitels im Vorjahr eine top Mannschaft.“ SCT-Coach Joachim Postmann: „Wir werden probieren, defensiver zu spielen und im Konter Nadelstiche zu setzen. Wir können nur überraschen.“ Vielleicht gelingt aber, angeführt von Patrick Bürger, eine Sensation.Aktuelle Infos: Beide Teams treten wohl vollzählig an.

Hannersdorf – Pinkafeld; Sonntag, 17 Uhr. Mehr Favorit geht kaum, wenn das Burgenlandliga-Spitzenteam aus Pinkafeld zu einem 2. Klasse-Klub reist. Und dennoch sind die Hannersdorfer seit jeher ambitioniert und wollen einen weiteren „Großen“ abermals ärgern. Darauf ist man in Pinkafeld aber durchaus vorbereitet, wie Coach Lukas Halwachs erklärte: „Wir nehmen den Cup sehr ernst“, so der SCP-Trainer, der ergänzte: „Wir werden viel Ballbesitz haben und erwarten einen sehr tiefstehenden Gegner. Dass wir der Favorit sind, ist aber natürlich klar.“ Der SVH freut sich auf das Kräftemessen mit dem Landesligisten. Obmann Matthias Konrad: „Das Spiel ist für uns ein Zuckerl. Wir werden versuchen an unsere Leistungsgrenze zu gehen und möchten schauen, wo wir stehen.“Aktuelle Infos: Dem SVH stehen Goran Piskovic und Kornel Varga nicht zu Verfügung. Lukas Kirnbauer, Hannes Gamperl und David Korherr werden den Gästen sehr wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen.

Gemeinde Tobaj – Oberwart; Sonntag, 17.30 Uhr. Sehr viele Fragezeichen gab es bei der für den Sonntag angesetzten Auftakt-Begegnung (siehe auch Seite 75). Schon im Vorjahr trafen diese beiden Vereine aufeinander und die Gemeinde Tobaj warf den „großen“ SVO aus dem Pokal. In dieser Spielzeit könnte es indes gar nicht zu einem Aufeinandertreffen kommen, denn die Gäste hätten gerne an einem anderen Tag gespielt, auf den die Tobajer indes nicht eingingen. So war noch zu Wochenbeginn von einem SVO-Nichtantreten auszugehen. „Wir haben ihnen mehrere Termine angeboten, die sie nicht wahrnehmen wollten oder konnten und wir können nicht innerhalb von 48 Stunden zweimal spielen“, sagte Oberwart-Trainer Klaus Guger, während sein ehemaliger Spieler und jetziger Tobaj-Funktionär Lukas Spirk ergänzte: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der SVO die Blöße gibt und nicht antritt. Sofern wir spielen, wissen wir, dass wir immer für ein Tor gut sind.“Aktuelle Infos: Tobaj startet komplett, die Personalsituation bei den möglicherweise nicht antretenden Gästen war derweil schwer vorherzusehen.