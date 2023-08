Vollbild Mehr aus Güssing BFV-Raiffeisen-Cup Neuhauser Derbysieg: „Ein geiles Spiel“ Regionalliga Ost SVO: Kein Erfolgserlebnis zum Saisonauftakt 2. Klasse Süd B Gerersdorf-Sulz: Kontinuität als neues Credo Mehr Top-Stories Europäischer Geden... Am 2. August: Roma-Gedenken in Oberwart Personal wird erwe... Augenklinik in Oberpullendorf: Bis zu 1.000 Operationen mehr Cold Case Neue Hinweise im Mordfall Rosi FB fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda fsda 1 /76 Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Foto: Bauer Anzeige BFV-Raiffeisen-Cup Neuhauser Derbysieg: „Ein geiles Spiel“ . Der USV Neuhaus gewann das prestigeträchtige Derby gegen den Nachbarn aus Mühlgraben knapp mit 3:2 und sorgte so für eine der wenigen Überraschungen der Cup-Auftaktrunde.

Neuhaus – Mühlgraben 3:2. Tolle Stimmung am Samstagnachmittag in Neuhaus. Vor 400 Zusehern ging das Nachbarschaftstreffen gegen Mühlgraben über die Bühne. Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Derby, bei dem die Hausherren mit dem 1:0 durch Andraz Sorko den ersten Akzent setzten. Mühlgraben übernahm in weiterer Folge das Kommando und traf auch folgerichtig durch Jonas Prem zum Ausgleich. Nach Seitenwechsel schafften die Hausherren durch Mitja Semen und abermals Sorko aber einen frühen Doppelpack und stellten so die Weichen auf Derbysieg. Manuel Kropf konnte spät nur noch verkürzen. So zog der USV in die nächste Runde ein und zeigte schon einmal vor, wo man in dieser Saison hinmöchte. „Ein wirklich geiles Spiel und für uns eine tolle Sache“, freute sich Neuhaus Sportlicher Leiter Stephan Knapp. SVM-Sektionsleiter Florian Jud meinte: „Ein super Test, auch wenn das Ergebnis bitter war.“

Großpetersdorf – Jennersdorf 1:1, 4:2 nach Elfmeterschießen. Im 2. Liga Süd-Duell ging es wie schon im Vorjahr ins Elfmeterschießen. Damals hatte Jennersdorf das bessere Ende für sich, am Freitagabend nun der SV Großpetersdorf. Die Heimischen lagen dabei schon nach nicht einmal zwei Minuten mit 0:1 hinten und hatten Probleme, in die Begegnung zu finden. Das wurde erst nach und nach besser – inklusive Ausgleich durch Levente Tiba (66.). Den Aufstieg nahm man im SVG-Lager dann gerne mit. Obmann Harald Schneller: „Sie brachten uns zu Beginn in Bedrängnis, ehe es dann ausgeglichener wurde. In Jennersdorf meinte der Sportliche Leiter Martin Sitzwohl: „Es war gegen einen guten Gegner eine gute Generalprobe. Daran wollen wir nun anknüpfen.“

Gemeinde Tobaj – Oberwart 0:4. Mit einigen Nebengeräuschen ging am Sonntag diese Erstrunden-Partie über die Bühne. Die Oberwarter Gäste haderten mit der Spielansetzung und so reiste eine junge Truppe in Richtung Dt. Tschantschendorf. Dort schied der SVO im Vorjahr noch aus, heuer sollte das nicht passieren. Dabei waren die Hausherren lange auf Augenhöhe, aber die Oberwarter Abgeklärtheit sorgte dann spätestens nach der 2:0-Führung für Tobajer Ernüchterung. „Wir hielten es lange offen, aber es war für sie dann sicher verdient“, sagte Gemeinde Tobaj-Stürmer Lukas Spirk und fand Zustimmung bei SVO-Sportkoordinator Peter Lehner: „Der Sieg ging am Ende sicher in Ordnung.“

Hannersdorf – Pinkafeld 1:4. Der SC Pinkafeld wurde seiner Favoritenrolle gerecht und zog souverän in die nächste Runde ein. Beim Gastspiel in Hannersdorf diktierte man das Geschehen über weite Strecken und traf auch zum richtigen Zeitpunkt. So konterte man den zwischenzeitlichen Ausgleich des SVH nur zwei Minuten später per Doppelschlag und bog so bereits in Hälfte eins auf die Siegerstraße. „Unser Sieg war nie gefährdet, aber wir hatten zu viele technische Fehler in unserem Spiel“, resümierte SCP-Coach Lukas Halwachs. Im Lager des SVH war man trotz 1:4 nicht unzufrieden. Obmann Matthias Konrad: „Es war ein tolles Fußballfest. Leider brachten wir das 1:1 nicht in die Pause.“

Loipersdorf – Eberau 3:4. In einer rasanten Partie in Loipersdorf setzte sich am Ende mit dem SV Eberau der Favorit durch. Nach frühem Rückstand stellte die Gäste-Truppe noch vor der Pause auf 3:1. Loipersdorf kämpfte sich nach Wiederanpfiff allerdings heran – 3:3. Ehe Erik Bardics zehn Minuten vor Schluss den Endstand herstellte. „Eine tolle Standortbestimmung“ sah SCLK-Sektionsleiter Roland Szander: „Freilich wären wir dabei gerne ins Elferschießen gekommen, das ging sich aber leider nicht aus.“ In Eberau atmete man nach dem Aufstieg durch. Sektionsleiter Andreas Gutleben: „In Summe war es verdient, auch wenn sie eine richtig gute Truppe beisammen haben.“

Bad Tatzmannsdorf – Edelserpentin 0:0, 5:6 nach Elfmeterschießen. Der Neo-Burgenlandligist von der SpG Edelserpentin musste beim Tatzmannsdorfer Nachbarn hart um das Ticket für die zweite Runde kämpfen. Die Gäste diktierten das Geschehen dabei über weite Phasen, aber der 1. Klasse-Aufsteiger setzte immer wieder Nadelstiche und so war für das SpG-Team von Trainer Michael Horvath immer Vorsicht geboten. „Wir waren schon die Mannschaft, die das Spiel machte, hätten aber noch zwei Spiele spielen können und nichts getroffen“, berichtete SpG-Obmann Konrad Renner. So musste das Elferschießen herhalten, bei dem Thomas Prisching und Co. dann den Cup-Aufstieg buchten. SCT-Cheftrainer Joachim Postmann zum Spiel: „Wir haben toll Paroli geboten. Schade, dass es nicht mit dem Aufstieg klappte.“

Redlschlag – St. Martin 2:7. Luka Vhrunc Pfeifer-Festspiele beim St. Martiner Auswärtsspiel in Redlschlag! Der slowenische Angreifer traf vor der Pause via Sechserpack und stellte so die Weichen fast im Alleingang auf ein Weiterkommen. Flankiert wurde er von Christian Lendl, der auch einen Treffer beisteuern durfte. Nach der Pause wechselten die Gäste munter durch und auch die Hausherren kamen zu zwei Treffern. Am verdienten ASV-Aufstieg änderte dieser Umstand nichts mehr. ASV-Obmann Edwin Janosch: „Wir waren einfach stärker und haben es dann auch souverän runtergespielt.“ Auf Redlschlag-Seite erklärte Obmann Christoph Böhm: „Ein katastrophaler Start hat uns um jegliche Chance gebracht. Nach kurzer Zeit war das Spiel entschieden.“

Burgauberg – Neuberg 1:5. Gegen ersatzgeschwächte Burgauberger Hausherren, bei denen die neuen slowenischen Kicker noch keine Freigabe erhielten, kam der SV Neuberg ungefährdet in die nächste Runde. Da und dort gab es zwar Chancen für die Hausherren, aber immer wenn es eng wurde, schaltete der SVN einen Gang höher und konterte so auch den zwischenzeitlichen 1:2-Anschluss postwendend. „Einige Unsicherheiten in der Defensive müssen wir dennoch abstellen“, erklärte Neuberg-Obmann Martin Konrad. Burgaubergs Sportlicher Leiter Philipp Hanfstingl meinte: „Uns haben einige Kicker gefehlt. Es war ein Bonusspiel für uns, wo wir noch einige Sachen ausprobieren konnten.“

Unterschützen – Grafenschachen 3:0. Die Unterschützener „Cup-Fighter“ sind zurück. Gegen den 2. Liga-Topklub aus Grafenschachen kam die Elf von Christoph Kuh dank konzentrierter Vorstellung in die zweite Runde. Schnell brachte Bruno Bogovic die Hausherren in Führung – spät erzielte Neo-SKU-Kicker Emir Garibovic via Doppelpack den Endstand. Kuh zeigte sich nach dem Weiterkommen sehr erfreut: „Eine gute Vorstellung von uns. Bis auf eine kurze Phase vor und nach der Pause hatten wir die Partie gut im Griff.“ Aber auch in Grafenschachen konnte man dem Gezeigten trotz Niederlage etwas abgewinnen. Funktionär Rainer Pöll: „Schlecht haben wir nicht gespielt, aber wir ließen teils zu viele Chancen liegen.“

Markt Neuhodis – Horitschon 1:3. Mit Landesligist Horitschon erwischt Hodis eines der Hammerlose der ersten Runde. Davon ließ sich die Elf von Bernd Balogh aber kaum was anmerken. Zur Pause führte man gegen die Mittelburgenländer gar mit 1:0 und schnupperte an der Sensation. Mit Wiederanpfiff war aber klar, dass es schwer werden würde, denn Bastian Lehner stellte nach 47 Minuten auf 1:1. Ein Doppelschlag der Gäste 20 Minuten vor Schluss besorgte schließlich den Endstand. Von den Hodisern, die noch gar nicht komplett waren, zwei Wochen vor Meisterschaftsstart in der 1. Klasse aber definitiv ein kräftiges Lebenszeichen.

Ollersdorf – Rotenturm 1:2. Rotenturm nimmt die Hürde Ollersdorf, allerdings mit etwas Bauchweh. Weil man nach dem frühen 1:0 die Vorentscheidung verpasste und einige Hochkaräter vergab, dauerte es bis in die Schlussphase, ehe das 2:0 fiel. Der SVO antwortete aber prompt, so blieb es bis zum Schlusspfiff hitzig. Der Ausgleich für die Ollersdorfer sollte aber nicht mehr fallen. „Im Großen und Ganzen war es eine sehr gute Vorstellung meiner Mannschaft“, erklärte Ollersdorf-Coach Walter Paul. Rotenturm-Trainer Mario Portschy meinte: „Wir haben die Pflicht erfüllt, auch wenn wir es einfacher haben hätten können.“

Statistiken

USV „Trummer Frucht“ Burgauberg – SV Marsch Neuberg 1:5 (0:2).- Torfolge: 0:1 (3.) Hajdic, 0:2 (33.) Weber, 1:2 (56.) Horvath, 1:3 (64.) Hajdic, 1:4 (65.) Csencsits, 1:5 (75.) Hajdic. SR: Paukowits.- Burgauberg, 100. Burgauberg: Wurm; Schwarz, Sebastian Kühberger (81. Feigl), Prenrecaj, Heuberger; Sauer Nordendorf, Pelzmann; Jan-Michael Froschauer, Botjak, Jeremias Kühberger (86. Jonas Froschauer); Horvath.Neuberg: Posch; Neubauer (71. Gruber), Halavuk, Marth, Plank (83. Fabio Ressner); Farkas, Vikario; Csencsits (83. Steiner), Golubar (75. Fabian Radakovits), Weber (71. Raffael Radakovits); Hajdic.

SV Elektro Unger Großpetersdorf – UFC Lumitech Jennersdorf 1:1, 4:2 nach Elfmeterschießen (0:1).- Torfolge: 0:1 (2.) Franz-Peter Wagner, 1:1 (66.) Tiba. Elfmeterschießen: 1:0 Wurglits; Michael Wagner vergibt; 2:0 Tiba; 2:1 Cuk; 3:1 Steinbauer; Dunkl vergibt; Fisli vergibt; 3:2 Matthias Wagner; 4:2 Hötschl. SR: Cvrljak.- Elektro Unger-Arena, 50.Großpetersdorf: Rengel; Tiefengraber, Tiba, Fisli, Nagy (87. Steinbauer); Gabriel (78. Resner), Stefan Hetyei, Giber, Hötschl; Gottfried, Wurglits. Jennersdorf: Colig; Herzenjak (64. Dunkl), Knaus, Franz-Peter Wagner, Matthias Wagner; Halb, Resch; Mrazek (71. Janosch), Cuk, Boandl (90. Oliver Deutsch); Michael Wagner.

USV Raika Neuhaus am Klausenbach – SV Mühlgraben 3:2 (1:1).- Torfolge: 1:0 (23.) Sorko, 1:1 (38.) Prem, 2:1 (48.) Semen, 3:1 (51.) Sorko, 3:2 (80.) Manuel Kropf. SR: Ziermann.- Neuhaus, 400. Neuhaus: Rosker; Jakob Meitz, Prahic, Karnet, Unger; Tobias Weber (90. Leon Weber), Simon, Stefan Zieger, Stocker (77. Christian Wolf); Sorko, Semen. Mühlgraben: Skodnik; Karner (46. Niederl), Dudajek, Vurcer, Glanz (70. Manuel Kropf); Matovina, Hutter; Heiter, Simon Kropf (77. Pfeifer), Prem; Huc.

SK Unterschützen – SC Grafenschachen 3:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (13.) Bogovic, 2:0 (82.) Garibovic, 3:0 (90.) Garibovic. Gelb-Rote Karte: Trainer Thomas Simon (41., Kritik). SR: Cvrljak.- Dampfkessel-Arena, 150.Unterschützen: Wagner; Kalcsics, Gerencser, Eberhardt (78. Loppitsch), Stubits (78. Garber); Kaippel; Helmig (55. Garibovic), Grabenhofer, Toth; Bogovic, Markus (89. Schwarz).Grafenschachen: Buchegger; Zankl, Lang (68. Jahrmann/86. Jakob Oberrisser), Luif, Pimperl (78. Hofer); Fabian Strobl, Wenzl; Nico Halwachs, Michael Strobl, Hart; Kosnik.

SC Loipersdorf-Kitzladen – SV Wica Eberau 3:4 (1:3).- Torfolge: 1:0 (9.) Höller, 1:1 (10.) Abert, 1:2 (17.) Mayer, 1:3 (22., Elfmeter) Mayer, 2:3 (61.) Höller, 3:3 (69.) Lovric, 3:4 (77.) Bardics.SR: Fercher.- Loipersdorf, 100.Loipersdorf: Christoph Palank; Prenner, Hornung, Neubauer, Niklas Glatz; Feitl (86. Schiller), Skrbin; König (85. Marcel Palank), Lovric, Höller; Sandor.Eberau: Levay; Horvath, Johannes Kovacs (74. Schrammel), Bardics, Rambeck; Hafner, Beli, Draxler, Abert (82. Traupmann); Pomper; Mayer (90. Kroboth).

SV Ollersdorf – ASK Korkisch Rotenturm 1:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (10.) Burai, 0:2 (78.) Sauhammel, 1:2 (80.) Toth. Gelb-Rote Karte: Domokos (93., Kritik). SR: Sahin.- Ollersdorf, 100.Ollersdorf: Szabo; Halper (89. Senninger), Komoroczi, Nedelko, Peischl (70. Lodi); Laszlo Toth, Vrbek (46. Gradwohl), Konrad, Horvath; Mate Toth, Domokos.Rotenturm: Hettlinger; Brindlinger, Selimovic, Ochsenhofer (91. Resch), Gröller; Sauhammel, Horvath (46. Grandits); Postmann, Glavas, Luckerbauer (93. Jndoyan); Burai.

SG Redlschlag – ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab 2:7 (0:7).- Torfolge: 0:1 (2.) Vhrunc Pfeifer, 0:2 (3.) Vhrunc Pfeifer, 0:3 (25., Elfmeter) Vhrunc Pfeifer, 0:4 (30.) Vhrunc Pfeifer, 0:5 (35.) Vhrunc Pfeifer, 0:6 (39.) Lendl, 0:7 (44.) Vhrunc Pfeifer, 1:7 (62.) Josip Benko, 2:7 (74.) Karasz.SR: Nemeth.- Redlschlag, 50. Redlschlag: Friedel; Böhm, Varga, Ivancsics (53. Kainz), Kaman; Szabo, Bertl; Josip Benko, Karasz, Mario Kosijer (76. Kappel); Matija Benko. St. Martin: Bozek (70. Manuel Bruchmann); Rucker (61. Janosch), Panic, Prem, Lipp (70. Tauchner); Holzmann, Dominik Windisch; Nico Mayer, Lendl, Kreso; Vhrunc Pfeifer (62. Sekerija).

SV Nababu Hannersdorf – SC Herz Pinkafeld 1:4 (1:3).- Torfolge: 0:1 (25.) Wenninger, 1:1 (35.) Michael Klepits, 1:2 (37.) Wohlmuth, 1:3 (40.) Wenninger, 1:3 (60., Elfmeter) Saurer.SR: Kaplan.- Weinbergstadion, 230.Hannersdorf: Haselbacher; Eckert (80. Gabriel), Fixl (70. Varga), Bogdanovic, Lang; Muhr, Schendl, Pungor; Reicher, Coric; Michael Klepits (70. Oswald). Pinkafeld: Andi Diridl; Röhrling, Nyirö, Radvanyi (46. Pahr); Stefan Diridl, Reiter (70. Kracher), Puhr, Saurer, Waldherr (80. Tripamer); Wenninger (75. Kottuschek), Wohlmuth.

ASV „Z+H Weber“ Gemeinde Tobaj – SV Klöcher Bau Oberwart 0:4 (0:1).- Torfolge: 0:1 (39.) Herrklotz, 0:2 (64.) Herrklotz, 0:3 (84.) Balogh, 0:4 (87.) Balogh. SR: Thiel.- Dt. Tschantschendorf, 550. Gemeinde Tobaj: Weber; Leitner (83. Haasz), Horvath, Roth, Oswald; Schendl (67. Stranzl), Lukavecki; Julian Jautz-Lackner (83. Winkelbauer), Robin Jautz-Lackner, Herceg (73. Konrad); Spirk. Oberwart: Glander; Farkas (87. Kappel), Hassuneh, Szabo, Balazs Horvath; Sperl, Wessely (87. Keszeg); Zapfel, Herrklotz (87. Kozhenov), Ried (58. Wiesler); Doleschal (67. Balogh).

ASK Markt Neuhodis – ASK Horitschon 1:3 (1:0).- Torfolge: 1:0 (26.) Werderitsch, 1:1 (47.) Bastian Lehner, 1:2 (67.) Szileszki, 1:3 (71.) Rekirsch. SR: Thiel.- Markt Neuhodis, 120.Markt Neuhodis: Friedel; Wind (81. Koller), Dorner, Havasi (89. Koch), Janisch (64. Dobrovits); Wanger, Varga (64. Reiter); Werderitsch, Tamas, Zingl (64. Radits); Vittmann.Horitschon: Leeb; Spadt, Buchreiter, Haller, Huber (81. Schedl), Ackerler, Wessely (66. Szileszki), Kutrovats (46. Ostermann), Bastian Lehner, Niklas Lehner (81. Vlasich), Rekirsch (81. Mohammed).

SC „Sumetzberger“ Bad Tatzmannsdorf – SpG Edelserpentin 0:0; 5:6 nach Elfmeterschießen.- Elfmeterschießen: 1:0 Patrick Bürger; 1:1 Endrit Mucolli; 2:1 Grgic; 2:2 Prisching; 3:2 Mohac; 3:3 Ungerböck; 4:3 Philipp Bürger; 4:4 Angyan; Nagy vergibt; Pusztai vergibt; 5:4 Radakovits; 5:5 Agic; Hatvagner vergibt; 5:6 Varga. Gelb-Rote Karte: Cecura (85., Unsportlichkeit).SR: Kaiser.- Bad Tatzmannsdorf, 300.Bad Tatzmannsdorf: Nagy; Radakovits, Muth (79. Mahmood), Cecura, Vokshi; Mohac, Philipp Bürger; Grgic, Patrick Bürger, Hatvagner; Tim Bürger (14. Ochsenhofer/69. Simon).SpG Edelserpentin: Erdei; Ricznicsenko (66. Laschober), Muji (46. Prisching), Zupanko, Lakatos; Agic, Ungerböck, Angyan, Pfeiffer (76. Varga); Schwarz (66. Pusztai), Endrit Mucolli.