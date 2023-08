Nur in Neuhaus bleibt ein Cup-Tanz über

Fünf Südduelle waren für die 2. Runde des heurigen BFV-Cups für den Dienstag vorgesehen gewesen – nur ein einziges findet dabei auch statt. Weil der Regen am letzten Wochenende sehr viele Absagen der jeweiligen Auftaktrunden mit sich brachte und der Ligabetrieb generell vorgeht, musste der Terminplan geändert werden. Nur Regionalligist Oberwart tritt am kommenden Dienstag in Neuhaus an. Eberau gegen Großpetersdorf und Neuberg gegen Pinkafeld finden dann eine Woche später statt – die beiden weiteren Begegnung zwischen St. Martin und Edelserpentin, sowie Unterschützen gegen Rotenturm wurden zumindest vorerst auf den Nationalfeiertag am 26. Oktober terminiert.

Für den Oberwarter Regionalligisten wäre alles andere als ein Weiterkommen gegen den 1. Klasse Süd-Klub eine Enttäuschung. Und dennoch ist man gewarnt, wie auch Trainer Klaus Guger erklärte: „Klar wollen wir in die nächste Runde einziehen, wir wissen aber auch, dass die Neuhauser eine echte Einheit mit top Legionären sind.“

Rund um den Klausenbach freut man sich natürlich auf das Treffen mit dem Süd-Krösus. „Wir hatten schon ein Top-Cupmatch gegen Mühlgraben. Dass jetzt Oberwart kommt, ist natürlich ein Wahnsinn“, freut sich Sektionsleiter Stephan Knapp. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja gar die große Sensation.