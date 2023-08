SV Oberwart mit souveränem Aufstieg

Neuhaus - Oberwart 1:5. Am Dienstag durfte der USV Neuhaus schon zum zweiten Mal in diesem Jahr einen „prominenten“ Gegner zum BFV-Cup-Duell herausfordern. Gastierte in der ersten Runde noch der Nachbar aus Mühlgraben in der „Wagner Shredder“-Arena, war nun der SV Oberwart zu Besuch. Und der reiste auch mit ziemlich voller Kapelle an, denn nach der 1:2-Heimniederlage gegen Neusiedl am letzten Freitag wollte man ein etwaiges Ausscheiden unbedingt vermeiden. Die Gäste taten sich in der Anfangsphase gegen tiefstehende Neuhauser noch schwer, übernahmen aber, je länger die Partie dann dauerte, immer mehr die Kontrolle. Kurz vor der Pause traf Patrick Farkas dann zur SVO-Führung und spätestens mit dem 0:2 des späteren Triplepackers Thomas Herrklotz war fast jede Spannung raus. „Insgesamt war unser Auftritt n Ordnung und wir erfüllten die Pflicht“, sagte Oberwarts Sportkoordinator Peter Lehner, um anzufügen: „Ich hoffe, dass wir uns für die nächste Ostliga-Runde Selbstvertrauen holen konnten.“

Foto: NOEN