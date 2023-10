Burgauberger Fuchs jubelte über den Austrian Open-Titel

Damit qualifizierte er sich für die Fitness-Weltmeisterschaft am 4. und 5. November in Berlin. „Dieser Sieg hat für mich einen großen Stellenwert, denn vor einem Jahr schien die Teilnahme noch unmöglich“, berichtete Fuchs. Er hatte sich eine schwere Verletzung zugezogen, musste an beiden Ellbogen zeitversetzt operiert werden und sich einer langen Reha-Phase unterziehen. Doch es gelang ihm, zurückzukommen. Nun investiert er seine gesamte Zeit, um auch bei der WM zu überraschen.