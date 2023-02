Badminton fest in Güssinger Händen

Werbung

In Eisenstadt standen zuletzt die Schulmeisterschaften im Badminton auf dem Programm. Dort durfte eine große Delegation aus dem Südburgenland natürlich nicht fehlen, denn im BORG Güssing wird die Sportart forciert und gelebt. In guter Form präsentierten sich dann die Burschen mit Nico Wiesner, Sebastian Töltl, Felix Antoni, Tobias Preinsperer, Leon Eichinger und Alex Reiger, die Oberpullendorf nur bei einem der Teilspiele den Vortritt lassen mussten und die restlichen 14 Spiele allesamt gewannen.

Eine „coole Sportart“

Auch die Mädchen mit Sarah Dressler, Selina Zloklikovits, Sarah Kovacs, Alina Muik und Hannah Malits waren beinahe konkurrenzlos. „Bei uns an der Schule haben alle Schüler dank des Wahl-Moduls Badminton die Möglichkeit, sich ein Semester vertieft mit dieser coolen Sportart auseinanderzusetzen“, erklärte Betreuerin und Lehrerin Klaudia Mayrhofer. Diesen Vorteil spielte man in Eisenstadt schon aus und die talentierten Badminton-Burschen vertreten nun das Burgenland bei den Bundesmeisterschaften in Salzburg.