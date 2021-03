Ein Spiel vor Ende des Grunddurchgangs steht die Truppe von Headcoach Daniel Müllner bereits als Sieger des Grunddurchgangs in der 2. Basketball Bundesliga fest. Ein Heimsieg gegen Mattersburg reicht, um sich den begehrten ersten Seed im Playoff zu holen. Die Fürstenfeld Panthers könnten zwar noch gleich ziehen, ziehen aber im direkten Duell den Kürzeren. Am Sonntag fahren die Blackbirds zum letzten Duell des Grunddurchgangs nach Wien zu den Basket Flames. Eine Woche später beginnen die Playoffs.

Stimmen zum Spiel

Ernst Jakob, Spieler Blackbirds: „Wir haben aggressiv gestartet. Am Ende hat uns die Defense gerettet, wodurch wir das Spiel gewinnen konnten.“



Daniel Müllner, Headcoach Blackbirds: „Es war ein Spiel mit vielen Ups und Downs auf beiden Seiten. Wir sind gut ins Spiel gestartet, haben dann aber unseren Rhythmus verloren. Nach der Pause haben wir uns schwer getan, konnten im vierten Viertel aber die Intensität hochschrauben und haben am Ende verdient gewonnen.“



Marko Soldo, Spieler Rocks: „Zuerst mal, Gratulation an Güssing. Wir hatten leider einen totalen Einbruch im vierten Viertel und die Energie ist uns ausgegangen. Jetzt müssen wir schauen, dass das bis zu den Playoffs besser wird.“



James Williams, Headcoach Rocks: „Gratulation an Güssing. Sie spielten mit einer höheren Intensität und haben hart verteidigt. Wir sind nie richtig in unsere Sets gekommen. Hoffentlich macht uns die Niederlage besser. Das bessere Team hat heute gewonnen.“

Beste Werfer: Ernst 20, Astl 11, S. Koch 9 bzw. Ware 16, Nicoli 11, Soldo 8.