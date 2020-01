Der 21. Februar 2016 war ein wegweisender Tag in der jüngeren Geschichte des SV Güssing: Nach mehr als 15 Jahren als Obmann des Sportvereins trat Martin Muik im Gasthaus Stelzmayer zurück und übergab sein Amt an Alois Mondschein. Gemeinsam mit dem Sportlichen Leiter Hannes Winkelbauer wollte er zum 100. Geburtstag des GSV im Jahr 2019 zurück in die Burgenlandliga. Vier Jahre ist das her und seitdem ist einiges passiert, wobei das große Ziel mit dem Wiederaufstieg im letzten Juni geschafft wurde. Mit Hannes Winkelbauer als Cheftrainer. Der ehemalige Klasse-Verteidiger war nämlich nicht mehr nur Sportlicher Leiter, sondern auch für die Kampfmannschaft federführend und zudem auch im Nachwuchs involviert.

Am kommenden Sonntag wird sich das ändern. Ab 11 Uhr wird nämlich wieder im selben Gasthaus unter der Burg eine Generalversammlung abgehalten, die noch wegweisender wird. Mondschein tritt nämlich als Oberhaupt zurück, während Winkelbauer neuer Obmann wird und sein Amt als Trainer weiterreicht. Kleinere Formalitäten seien zwar noch zu klären, aber die schwere Vorarbeit wurde bewältigt. „Ich trete als Obmann an“, berichtete Winkelbauer und ergänzte: „Mit einem breiter aufgestellten und dazu auch an einigen Positionen neuen Team.“

So will man den Mitgliedern auch den neuen Trainer plus neue Spieler präsentieren. Zudem wird ein neuer Reservetrainer kommen, wobei Assistent Rudi Ditzer und Tormanntrainer Rainer Weber bleiben. „Mir war die Mehrfachbelastung ganz einfach zu viel und ich sagte, dass, wenn gewisse Rahmenbedingungen passen, ich nur mehr den Obmann machen würde“, so Winkelbauer, der nachschoss: „Alois war das Ganze als Politiker (Anm.: Vize-Bürgermeister) zu viel und so arbeiteten wir zwei Monate an einem neuen Team. Dieses steht eigentlich. Jetzt gilt es nur noch die letzte Hürde zu gehen.“