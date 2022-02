Güssing Trainer: „Wir haben gut gearbeitet“

Analog zum UFC Markt Allhau kämpft auch der Güssinger Sportverein mit einigen personellen Sorgen. So waren die vergangenen Wochen immer wieder mit diversen Wehwehchen prägender Kräfte gefüllt und wirkliche Konstanz kam in den Vorbereitungs-Alltag so nicht rein.

Alleine beim letztwöchigen Trainingslager in Slowenien musste man mehr regenerative Einheiten als vermutlich gewünscht absolvieren. Dennoch war Chefcoach Christoph Herics mit dem bisher Gezeigten zufrieden: „Wir haben gut und auch hart gearbeitet.“

Und auch intensiv, denn zuletzt gab es für Michi Kulovits und Kollegen fünf Tage frei. Erst am Montag ging es mit den letzten beiden Vorbereitungswochen weiter.

„Wir können mit den Verletzten natürlich nicht zufrieden sein, aber ich hoffe, dass die Seuche hinter uns liegt.“ Positiv zudem: Einige junge Kicker können sich vermehrt zeigen und auch die Beteiligung ist ob des großen Kaders gut. „Wir haben da schon ein paar richtig gute Talente“, meinte auch Herics, der die „Ausfälle“ generell nicht als „Ausrede“ gelten lassen wollte.

„Wir werden zum Start gegen Oberpetersdorf sicher elf Kicker auf die Wiese schicken können.“ Der Stand bei den angeschlagenen Kaderspielern ist aktuell unterschiedlich. Tormann Matthias Mulzet erholt sich von einem Bänderriss, soll in dieser Woche aber zumindest wieder mit dem Lauftraining beginnen. Ähnliches gilt auch für Mark Horvath und Christoph Urban, die zuletzt kürzertreten müssen. Anders bei Michael Schendl, dessen Knieapparat in Mitleidenschaft gezogen ist und noch keine genaue Diagnose vorherrscht. „Das dürfte leider der langwierigste Ausfall von allen sein“, erklärte der GSV-Coach gegenüber der BVZ.

Getestet wird am Samstag auch noch. Dort steigt auf Naturrasen in Neuberg die Generalprobe. Spielbeginn ist 14 Uhr.