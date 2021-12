Güssings Reserve: Mit Freude aufs Training

Während viele Vereine Probleme haben eine Reservemannschaft auf die Beine zu stellen, ist in Güssing keine Rede davon. Martin Kroboth, Michael Ditzer und Jakob Burits agieren dort gleich im Trio als Trainer des Burgenlandligisten – und das mit einer klaren Devise, wie Kroboth erklärt: „Das Ziel muss es sein, dass man sich immer wieder auf das nächste Training freut.“

„Im Feber werde ich 45, aber wenn ich in die Kabine geh, dann bin ich 15.“ Martin Kroboth, Reservetrainer Güssing

Das gestaltete sich in dieser Saison zu Anfangs nicht unbedingt leicht, denn gleich 13 neue Spieler stießen aus der vereinseigenen U15 in den Kader. „Da war gleich das große Thema, dass da die Qualität fehlen würde, aber wir haben geschaut, dass wir das Beste draus machen“, so Kroboth. Das zeigte sich auch in den Zahlen: In diesem Herbst wurden bereits 25 verschiedene Spieler eingesetzt. Darunter war unter anderem auch Kevin Zinkl, der nach seiner Verletzung in der Reserve aushalf.

Dabei wäre noch mehr möglich gewesen, wie Kroboth, der selbst noch als Spieler mithilft, anmerkt: „Im letzten Spiel gegen Deutschkreutz hätten wir gewinnen können. Ich hab zwar das 2:2 gemacht, aber davor einen Ball auf die Burg Güssing geschossen.“ Obmann Hannes Winkelbauer ist so oder so stolz über das Erreichte: „Das ist eine Bestätigung für unsere Arbeit. Der jetzige Trainer Christoph Herics hat viele bei der U16 im letzten Jahr schon zu einer sensationellen Einheit geformet.“

Talente entwickeln ist das erklärte große Ziel

Dass nicht jeder Kicker in der Güssinger Kampfmannschaft landen wird, sei dabei natürlich klar: „Wenn die Kampfmannschaft am Ende nicht Güssing ist, dann ist das halt so. Drei spielen aktuell in Sulz von Haus aus, es sind schon immer wieder ein paar richtig gute Kicker dabei.“ Einer sei unter anderem der Heiligenkreuzer Manuel Skerlak. „Manuel ‚riecht‘, wo er sich hinstellen muss und ist vielen Gegnern bereits einen Schritt Voraus“, lobte Kroboth den Verteidiger. Ein wichtiger Faktor im Training sei aber definitiv die gute Laune: „Ich setze sehr viel auf Spaß.“

Nach dem Match gibt es in der Kabine direkt DJ Ötzi mit „Sweet Caroline“

Das wird auch nach dem Match befolgt, denn dann muss in der Kabine sofort DJ Ötzi aufgedreht werden. Dass bei den weiten Fahrten in der Burgenlandliga natürlich nicht immer alles spaßig ist, würde den Jung-Kickern in ihrer Entwicklung jedoch helfen. Nach seiner Reserve-Karriere will Martin Kroboth jedoch kürzertreten: „Ich wollte schon vor Jahren in Güssing aufhören, dann hat sich die Chance in Heiligenkreuz ergeben, was im Nachhinein super war. Ich wäre wohl heute noch dort, wenn sich nicht der Reserve-Posten in Güssing ergeben hätte.“ Der gefällt. Auch wenn sich Kroboth im Fußball früher oder später woanders sieht: „Als Fan auf der Tribüne.“