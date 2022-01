Kukmirn ruft: Heindl folgt

So wirklich glauben konnte es Güssing-Obmann Hannes Winkelbauer nicht, als ihn Felix Heindl mit seinem Wechselwunsch konfrontierte. Der 18-jährige Defensivspieler, der beim GSV in den letzten beiden Jahren zu einer Fixgröße in der Innenverteidigung und auch auf der Sechs avancierte, geht zur kommenden Rückrunde zum SV Kukmirn. Diese haben als starker Zweiter realistische Chancen auf eine Rückkehr in die 2. Liga Süd und zudem gab es auch noch andere Aspekte für Heindl‘s Wunsch. „Sein Bruder Julian spielt ebenfalls dort und jetzt geht er einmal für ein halbes Jahr leihweise dorthin“, erklärte Winkelbauer, der den Transfer dennoch nicht ganz greifen konnte: „Felix hat sehr viele Anlagen, um in näherer Zukunft bei einem richtig starken Landesliga-Klub zu kicken oder es vielleicht sogar noch weiter hinauf zu schaffen. Er ist 18 Jahre jung und hat in der letzten Zeit wirklich alles gespielt. Sportlich ist der Wechsel so für uns nicht wirklich nachvollziehbar.“

Nachbesetzt wird der Abgang vom GSV derweil nicht. Vor allem auf den zentralen defensiven Positionen herrscht fast schon ein Überangebot an Kickern, die diese vakante Position einnehmen können. „Da haben wir genug Spieler“, meinte Winkelbauer weiter und fügte an: „Gerade dort sind wir gut besetzt und einige junge Kräfte, wie etwa Manuel Skerlak, drängen dort nach.“