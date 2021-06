Es geht ans Eingemachte. Zumindest beim SV Güssing, der schon am kommenden Samstag, 18.30 Uhr, seinen ersten Test im Heiligenkreuzer Waldstadion austragen wird.

„Die Woche ist sehr gut verlaufen“, berichtete auch der Sportliche Leiter Johannes Jandrisevits am Montag gegenüber der BVZ. „Dass von uns gemachte Individualtraining war sehr wichtig. Die Burschen sind körperlich in einem guten Zustand. Man merkt, welchen Spaß ihnen das gemeinsame Trainieren macht.“

Mit dabei sind da auch 13 „neue“ Gesichter, denn aus der U16 rückten zuletzt sehr viele nach oben. Nicht alle werden dabei für die Erste in Frage kommen, aber sicher die Reserve verstärken, die sich so keine Personalsorgen machen muss.

„Das letztjährige U16-Trainerteam mit Zsolt Jona und Christoph Herics hat da trotz schwieriger Voraussetzungen einen hervorragenden Job gemacht. Dass es da gleich 13 Neuzugänge aus den eigenen Reihen gibt, ist ein Beweis der hervorragenden Nachwuchsarbeit. In den nächsten zwei Jahren sollen sie nun zu Kader- oder gar Stammspielern in der Ersten reifen“, sagt Obmann Hannes Winkelbauer, dessen Truppe das Einkaufsprogramm 2021 quasi schon beschloss.

Aus Eberau kam Michael Schendl und vom Kooperationspartner Gerersdorf-Sulz das junge Tormann-Talent Nico Graf. An einem Flügelspieler zeigte man sich noch interessiert, wobei das nichts werden wird. Auch weil man der Jugend vertraut und die Kooperation mit den beiden Nachbargemeinden weiter intensiviert werden soll. Vier zuletzt in der GSV-Reserve kickende Fixpunkte wechseln in die 2. Klasse Süd C. Um dort Spielpraxis auf höherem Niveau zu generieren und sich in einer Kampfmannschaft zu beweisen.

„Wir werden da die Entwicklung genau verfolgen und dann jedes halbe Jahr neu die Lage eruieren“, meint Jandrisevits und ergänzt: „Wir erhoffen uns, dass sie beim UFC den nächsten Schritt gehen und dort eventuell auch die Meisterschaft mitspielen. Wir haben vier Spieler dorthin verliehen, die in unserer Reserve Verantwortung übernommen haben. Das sollen sie jetzt auf höherem Niveau noch einmal machen.“

Auch in Gerersdorf-Sulz zeigt man sich von der weiteren Intensivierung der Kooperation angetan. Der Sportliche Leiter Stefan Berzkovics dazu: „Wir wollen die Kooperation weiter verstärken und auf Dauer mit jungen Österreichern spielen.“