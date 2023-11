Rudersdorf schrammte gegen Ritzing knapp am Sieg vorbei

Rudersdorf - Ritzing 1:1. Mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen empfing der USV Rudersdorf am Samstag den SC Ritzing. Immerhin holten die Rudersdorfer aus ihren letzten drei Spielen - und da war der Gang zu Tabellenführer Siegendorf dabei - sechs Punkte.

Nun forderte man auch das Top-Team aus dem Mittelburgenland voll. Über weite Strecken der Partie schenkten sich beide Mannschaften nichts. Und lange sah es auch danach aus, als würde das Spiel mit 0:0 enden. In der 80. Minute traf dann aber Flamur Muleci für den Außenseiter aus Rudersdorf zum 1:0.

Der Jubel war nach dem Führungstreffer groß - und fast hätten die Rudersdorfer den Sieg auch über die Zeit gebracht, wäre da nicht die 93. Minute gewesen. Ein Freistoß der Ritzinger kam unangenehm vor das Tor von Sebastian Kracher, der Goalie ließ den Ball kurz aus und Jakub Valek nahm dankend an. Somit traf der Ritzinger spät zum 1:1 - der Endstand in einer flotten Partie.

Rudersdorfs Sektionsleiter Martin Salber bediente sich in der Analyse des Spiels einer bekannten Fußball-Floskel: „Vor dem Match hätte ich das Unentschieden gegen Ritzing genommen, jetzt fühlt es sich aber schon an wie eine Niederlage. Wenn du gegen so einen Gegner noch in der Nachspielzeit führst, willst du natürlich gewinnen, es sind zwei verlorene Punkte. Aber nichtsdestotrotz hat die Mannschaft wieder einmal eine gute Leistung gezeigt, in meinen Augen standen wir Ritzing um nichts nach.“

Statistik

USVS Hausbauführer Rudersdorf – SC Ritzing 1:1 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (80.) Muleci, 1:1 (93.) Valek.

Gelb-Rote Karte: Weingrill (61., Foul).

Reserve: 1:7 (Klucsarits; Szanto 2, Bobak 2, Cerny, Bakondi, Giczi).

SR: Ruffa.- Rudersdorf, 120.

Rudersdorf: Kracher; Matumona (86. Nuhanovic), Geschl, Weber, Lauro Sifkovits (79. Gingl); Sahin, Wonisch, Vincelj, Skerlak; Muleci (89. Marco Sifkovits), Svaljek.

Ritzing: Kardum; Tiskaya, Valek, Etzelstorfer, Gajic; Cvetkovic, Weingrill, Novak, Wolf; Gander, Filipovic.