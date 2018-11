Sportlich kann die Hinrunde beim Stegersbacher Traditionsklub getrost als miserabel eingeordnet werden, denn sieben Punkte mit zehn Zählern Rückstand auf den Drittvorletzten aus Kohfidisch sprechen eine deutliche Sprache. Gut möglich, dass man gar als Schlusslicht überwintert, denn der Letzte aus Wimpassing hat am Freitag noch einen Nachtrag gegen die Parndorfer Zweite vor der Brust. Und dennoch gibt es eine erfreuliche Meldung rund um den ehemaligen Regionalligisten, denn mit Sandor Homannai wurde am Dienstagvormittag Einigung erzielt. Das bestätigte die Führung rund um Sektionsleiter Hannes Thier, der in den letzten Spielen auch das Amt als Cheftrainer ausführte und nun als Assistent im Trainerstab mitarbeiten wird.

Homonnai selbst war bis vor kurzem noch beim Liga-Konkurrenten aus Markt Allhau tätig, ehe er nach einer Schwächephase von sich aus zurücktrat. Jetzt geht es in eine Aufgabe, die schwer, aber auch von längerer Dauer und nicht nur mit der Bewältigung des Klassenerhaltes geknüpft sein soll. Hannes Thier dazu: „Ich muss sagen, dass wir Sandor schon kontaktierten, als wir wussten, dass er in Allhau nicht mehr weitermachen würde. Wir hatten dann drei sehr gute Gespräche, wo er mit seiner Philosophie überzeugte. Von seiner sympathischen Art brauchen wir gar nicht erst zu reden und zudem spielte er selbst auch einmal in Stegersbach.“

Der Glaube an den Ligaerhalt bleibt dabei ebenfalls ein nicht zu verachtender Faktor: „Er war auch beim 1:6 in Sauerbrunn mit dabei und bestätigte danach, dass er weiter an den Klassenerhalt glaubt. Sein Tatendrang ist groß und wir können uns auch vorstellen mit ihm in die 2. Liga, die er ebenfalls sehr gut kennt, zu gehen, wenn es dazu kommen sollte“, sagte Thier abschließend.

Die SVS-Reaktion nach dem 1:6 vom Wochenende in Bad Sauerbrunn, die schon begonnene Kaderplanung und alles weitere aus der Burgenlandliga, findest Du dann wie gewohnt in der am morgigen Mittwoch erscheinenden Print-Ausgabe!