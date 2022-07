Selbst ist der Mann beim SV Güssing

Bock ausf Kicken. Andre Weinhofer (l.) und der SV Güssing starten am morgigen Freitag in die Sommer-Vorbereitung. Dabei will der GSV seine jungen Kräfte weiter fördern, diese aber auch fußballerisch fordern. Chefcoach Christoph Herics verfolgt dabei einen klaren Plan, wie er das umsetzen will.

Foto: Patrick Bauer