Spärlich gefüllte „Witze-Box“ beim SV Güssing

Werbung

Fußballerisch ist man dabei, punktetechnisch nicht: So kann man die Lage beim Güssinger Sportverein ganz gut einordnen. Gegen Tabellenführer Parndorf verkaufte man sich gut, verlor im Endeffekt aber mit 1:4. Ähnliches galt am letzten Freitag gegen den Zweiten aus Leithaprodersdorf, wo es dann ein 0:1 setzte.

Die bisherigen Schwächen legten die beiden nordburgenländischen Teams durchaus offen, denn erneut ließ man zu viele Standards zu. Ein Thema, das den GSV schon lange verfolgt und aus dem Gegner auch immer wieder Ertrag schlagen.

„Wir sind nicht weit weg und schon ein Punkt wäre gut fürs Selbstvertrauen gewesen, aber schön langsam wird die ‚Witze-Box‘ leer“, haderte Trainer Christoph Herics und Obmann Hannes Winkelbauer ergänzte: „Das ist aktuell für alle eine sehr, sehr harte Prüfung. Wir müssen mental aber voll da bleiben.“

Und weiter auf die eigenen Stärken vertrauen und an diese glauben. Die gibt es, auch wenn man sie 2022/23 zu selten zeigte. „Es gilt nun, noch mehr zu investieren“, erklärte Winkelbauer, der „konsequentes Arbeiten“ noch immer als bestes Mittel gegen die Krise definierte. So wartet am Samstag mit dem SC Pinkafeld eine der aktuell schwierigsten Burgenlandliga-Prüfungen. Zudem ist der SCP ein Gegner, der den Güssingern schon länger nicht mehr liegt.

„Das galt für Kohfidisch auch“, so das Oberhaupt, der damit den 1:0-Sieg zuletzt meinte und schoss nach: „Die Null zu halten wäre wichtig.“ Und was sagte der Coach zum nächsten Gegner? „Die haben eine Überform und sind Favorit, aber wir müssen uns eben an das Fidisch-Spiel erinnern.“