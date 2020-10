Das 0:1 am vergangenen Samstag gegen den ASK Horitschon traf den SV Güssing ins Mark. Viel hatte man sich nach seinem spielfreien Wochenende vorgenommen und die Erwartungen wurden vor allem vor der Pause schwer enttäuscht. Dort überrannten die mittelburgenländischen Gäste die Güssinger fast und hätten auch eindeutig höher führen können.

Nach Seitenwechsel wurde es klar besser, nur gepunktet wurde erneut nicht. So traf die sportliche Führung am Sonntag mit Trainer Jochen Keglovits und kam zum Entschluss, getrennte Wege zu gehen. „Es war ein gemeinschaftlicher Entschluss. Unsere Mannschaft braucht einen neuen Impuls“, sagte der Sportliche Leiter Johannes Jandrisevits am Montagmorgen zur BVZ.

Interimistisch übernimmt nun Assistent Didi Schabhüttl die Agenden. Ein Nachfolger soll aber alsbald kommen, wie Jandrisevits verriet: „Die Gespräche laufen schon. Wir wollen schnellstmöglich einen neuen Mann finden.“ Ob das noch vor Deutschkreutz am Freitag passiert, blieb unklar. Alles weitere zum GSV lesen Sie wie gewohnt am Donnerstag in ihrer Print-Ausgabe.