„Es gibt nur noch Kleinigkeiten zu regeln“, freut sich Güssing-Trainer Hannes Winkelbauer. Die Gespräche mit gleich vier Spielern wären laut dem Cheftrainer „gut und interessant verlaufen.“ Kommen sollen zwei Mittelfeldspieler und einer für die defensive Außenbahn. Über den vierten möglichen Neuzugang gibt es von Winkelbauer noch keine Infos. Der Außenbahn-Spieler soll zudem ein Routinier sein, der Erfahrung in die junge Mannschaft bringen soll. „Wir werden alles bis Anfang Jänner finalisieren“, erklärte Winkelbauer.

Trainingsstart für die Güssinger ist am 17. Jänner. Dort wird auch Abwehr-Ass Kevin Zinkl wieder dabei sein, der sich im letzten Spiel in Eltendorf schwer verletzte. „Ihm geht es ganz gut, auch wenn er noch keine feste Nahrung zu sich nehmen darf, weil er noch nicht beißen kann“, fasst Winkelbauer zusammen. Auch auf Marc Handel Mazetti baut der Güssinger Trainer im Frühjahr. „Marc hat ein Ödem, ich hoffe aber, dass es bis Trainingsstart weg ist, denn die Verletzung ist schon ausgeheilt.“

Am 20. Dezember lädt der Verein übrigens zum Weihnachtsstand am Hauptplatz in Güssing. Beginn ist um 13 Uhr. Spieler der Reserve- und Kampfmannschaft werden dort unter anderem Weihnachtslieder vortragen und auch der Nachwuchs schenkt aus.