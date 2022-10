SV Güssing: Neue Hoffnung mit alter Lust

Werbung

Foto: BVZ

Knapp zwei Monate ist es her, dass der Güssinger Sportverein das letzte Mal ein Pflichtspiel gewann. Am 27. August siegten Mark Horvath und Kollegen gegen Kohfidisch mit 1:0. Seit diesem Zeitpunkt ist vieles passiert: Christoph Herics ist nicht mehr Trainer der Kampfmannschaft, auch Obmann Hannes Winkelbauer legte sein Amt zurück und zudem gab es auch keinen einzigen Zähler mehr. Bis zum letzten Samstag, wo man sich in Bad Sauerbrunn endlich wieder einmal für seinen Aufwand belohnte.

Dank Treffern von Michael Kulovits und Roman Rasser entführte man drei Punkte und verließ auch das Tabellenende der Burgenlandliga. „Es war dann bis zum Schluss spannend, weil wir zu viele Chancen ausließen und es phasenweise auch auf Messers Schneide war, aber unterm Strich ging es dann genau so in Ordnung“, sagte auch Interimstrainer Jakob Burits, der seine Elf kollektiv lobte: „Nur an der Chancenverwertung haperte es.“

In dieser Woche geht es so mit gutem Gefühl in die Trainingseinheiten. Einfach ist es nämlich nicht, sich nach Niederlagen ständig neu zu motivieren. „Es geht jetzt vieles leichter von der Hand, weil man sich nicht vor die Mannschaft stellen und dann wieder dasselbe wie nach den letzten Niederlagen erzählen muss. Jetzt kann das Trainerteam sagen: Gut gespielt, drei Punkte geholt und das nehmen wir dann auch so mit.“ Um sich dann gleich wieder der fußballerischen Arbeit zu widmen, denn noch ist der stürmische GSV-Herbst nicht vorbei.

Am Samstag trifft man nämlich auf Ritzing, dann geht es in Richtung Markt Allhau. „Unser erster Gegner ist qualitativ wohl der stärkste der letzten Wochen. Wir wollen aber dennoch den Schwung mitnehmen“, erklärte Burits, der auf Marcel Pomper und David Kossits verzichten muss.

Neuigkeiten gibt es auch auf Funktionärsebene, denn der bisherige Obmann-Stellvertreter Peter Stelzmayer wurde bei einer Vorstandssitzung am letzten Freitag „offiziell“ Interims-Obmann. Dazu wolle man Stück für Stück diverse Punkte abarbeiten, ehe dann in naher Zukunft eine Generalversammlung auf dem Programm steht.