Übergabe beim SV Güssing steht kurz bevor

Seit letztem Freitag rollt beim Güssinger Sportverein der Ball wieder. Neo-Cheftrainer Zsolt Jona bat Roman Rasser, Michi Kulovits und Co. zum Trainingsauftakt.

Dabei war es mehr ein erstes Kennenlernen samt Rückkehr in den Betrieb. „Es war dann doch lange ohne Fußball“, sagte GSV-Assistent Jakob Burits und schoss nach: „Die Burschen fanden aber sehr gut rein.“

Auch am Samstag wurde dann nochmals trainiert, ehe das Geschehen in dieser Woche an Fahrt aufnimmt. Da werden die Einheiten, die zuletzt noch ohne die verletzt fehlenden Kicker Michael Schendl und David Garger über die Bühne gingen, noch einmal intensiver. Am Freitag, ab 19.30 Uhr, steigt dann am Güssinger Kunstrasen der erste Test gegen den 2. Liga-Verein Stegersbach.

Dann geht es ins Wochenende – zumindest für die Fußballer. Für die Verantwortlichen jedoch nicht, denn zum einen steht das zweitägige Nachwuchsturnier der GSV Juniors auf dem Plan, zum anderen die ordentliche Generalversammlung am Sonntag. Dort kommt es zumindest zu einer wegweisenden Entscheidung, denn die Klärung der Nachfolge des im Herbst zurückgetretenen Ex-Obmanns Hannes Winkelbauer, der im Februar 2020 übernahm, steht an. Und langsam aber sicher kommt Licht ins Nachfolge-Dunkel.

Michael Ditzer, selbst Spieler in der Reserve und auch schon länger im Trainerteam integriert, tritt mit hoher Wahrscheinlichkeit das Amt des neuen Oberhaupts an. „Michael ist der Kandidat“, sagte Ehrenpräsident Martin Muik und schoss nach: „Das ist aktuell der Wahlvorschlag.“

So sei es bis zum morgigen Freitag weiter möglich, Wahl-Vorschläge einzubringen, wobei eine andere Lösung als nahezu ausgeschlossen gilt. Auch Ditzer selbst bekräftigte auf Nachfrage sein Interesse und seine sehr wahrscheinliche Wahl. Die Generalversammlung findet am Sonntag, ab 10 Uhr, im Stadtsaal des Güssinger Rathauses statt.