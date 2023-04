Bezirke Güssing & Jennersdorf: Das sind unsere Sieger!

Werbung

Wer BVZ-Sportlerwahl sagt, muss unweigerlich auch Stinatz sagen! Die kroatische Gemeinde im Landessüden zählte in den vergangenen Jahren zu den aktivsten Votern. Waren es meist die Flag Footballer von den Stinatz Ozelots, die sich in schöner Regelmäßigkeit die Pokale abholten, sicherten sich 2022 zwei neue Gesichter den Platz auf der großen Sieger-Bühne. Im e_Cube Eisenstadt fand die Ehrung nach dreijähriger Coronapause wieder vor Ort statt und SV Ollersdorf-Kicker Georg Franz Sagmeister sowie SoKo Weinbrand-Obmann Oliver Blaskovits hielten die Stinatzer Fahne einmal mehr hoch. Und wie: Während der 20-jährige Sagmeister überragende 28.984 Stimmen bekam, schaffte Blaskovits mit 5.276 Stimmen den Landessieg in seiner Kategorie „Gute Seele“. „Das war für mich eine große Überraschung“, staunt das SoKo-Oberhaupt gegenüber der BVZ und fügt an: „Ich bedanke mich bei allen, die für mich abstimmten. Ich sehe das auch als Wertschätzung für die Arbeit, die wir bei der SoKo machen.“

Der 36-jährige im Qualitätsmanagement arbeitende zweifache Familienvater, der es sportlich mit Austria Wien und den Denver Broncos hält, erzählte von den Anfängen der SoKo als Hobbyfußball-Verein, die 2010 gegründet wurde und neben eigens organisierten Turnieren auch selbst an ebensolchen teilnimmt. Und wie es sich für einen Stinatzer gehört, war Blaskovits trotz Bühne redselig, Top-„Schmäh“ inklusive.

Wenig Scheu vor dem Auditorium hatte auch der sich in Graz in der Pflegeausbildung befindende Sagmeister. Dieser ist nach schwerer Kreuzbandverletzung aktuell auf dem Weg zurück in die Ollersdorfer Erste und hat in der 2. Klasse Süd C hohe Ziele. „Meistertitel“, lässt er die BVZ wissen und sagt weiter: „Ich war über den Sieg sehr überrascht. Die Initiative ging von meinem Cousin aus, der dann Familie und Freunde informierte. Mir war aber nicht bewusst, wie viele da für mich abstimmten. Es ist eine große Ehre, diesen Preis nach meiner Verletzung entgegennehmen zu dürfen.“ Und spielt er mal nicht Fußball oder hilft Menschen, geht er laut seinem Bruder David sehr gerne in ein Stinatzer Gasthaus. Nicht unwahrscheinlich, dass er dort auf Blaskovits und weitere Stinatzer Siegergesichter trifft.

Sportlerin des Jahres Bezirk Güssing. Die Neubergerin Vera Radakovits, die für die GSV-Volleys spielt, nahm Gratulationen von BVZ-Chefredakteur Markus Stefanitsch und Sportlandesrat Heinrich Dorner entgegen. Foto: Gregor Hafner, Gregor Hafner

Vera Radakovits: Sympathisches Volleyball-Ass!

Auch Neuberg hat einen festen Platz in der 20-jährigen BVZ-Sportlerwahl-Historie. Zu diesen gesellte sich Vera Radakovits (25) hinzu. Mit 214 Stimmen holte sich die Eventmanagerin den Titel als Sportlerin des Jahres. Bei den GSV-Volleys aus Güssing ist sie dabei nicht wegzudenken und eine der Führungsspielerinnen des jungen Vereins. „Ich war von der Wahl total überrascht“, meint sie, um zu ergänzen: „Ich bedanke mich bei allen Unterstützern.“ Auf der Bühne erzählte die nebenbei auch noch Event- und Sportmanagement studierende Radakovits vom schwierigen Spagat des Pendelns von Wien nach Güssing und den riesigen Aufwand, den sie für „ihren“ Sport betreibt. Die BVZ-Sportlerwahl darf da gern als „Ansporn-Zuckerl“ gelten.

Nachwuchsteam des Jahres im Bezirk Güssing. Die SPG Punitz U16 mit Trainer Gerhard Neubauer war bei Siegerehrung in Eisenstadt mit starker Delegation vertreten. Foto: Gregor Hafner, Gregor Hafner

Den Titel als Nachwuchs-Team des Jahres im Bezirk Güssing sicherte sich die U16 der SPG Punitz. Die Punitzer sind seit Jahren für ihre starke Fußball-Nachwuchsarbeit bekannt, das wurde heuer mit dem Titel honoriert. Trainer Gerhard Neubauer begleitet die mittlerweile 15-, 16-jährigen Burschen seit mehreren Jahren. „Aktuell haben wir um die 20 Spieler in dieser Altersklasse und es ist natürlich schön, wenn die Arbeit der Trainer und Jungs so gesehen wird“, freut sich Nachwuchsleiter Christian Roth.

Sportler des Jahres Bezirk Jennersdorf. Rudersdorf-Kicker Dominik Wilfling holte für den USV den zweiten Sieg in Folge! Das freute den glühenden GAK-Fan sehr. Foto: Bauer, Bauer

Von Dauerbrennern und Sieger-Lächeln

Wie immer stark ist auch der südlichste Teil des Burgenlandes vertreten. Im Jennersdorfer Bezirk gibt es mit der Nachwuchsabteilung der Raabtal Juniors einen echten Dauerbrenner und auch Burgenlandligist USV Rudersdorf mausert sich zu einem solchen. Der heute für Burgauberg spielende Julian Gaal gewann 2021 noch in Diensten seines Stammvereins – 2022 machte es ihm sein guter Freund Dominik „Rauter“ Wilfling nach. 596 Mal wurde für den Kaderspieler bei der Elf von Alfred Horvath abgestimmt. „Diese Auszeichnung war für mich sehr überraschend, aber im Verein gibt es einen fleißigen Wähler“, schmunzelt der 30-jährige Fürstenfelder, der im Gemeindedienst tätig ist. Rudersdorfer Kampfansage inklusive: „Vielleicht schaffen wir im kommenden Jahr das Triple.“ Seine Karriere startete er in Dietersdorf, ehe er in Dobersdorf kickte. Dort war Legende Fritz Fuchs als Trainer „prägend“. Im Herbst schaffte es der glühende GAK-Fan zu zwei Einsätzen in der Burgenlandliga. Mittlerweile ist er auch im USV-Vorstand aktiv und klarer Fixpunkt in der Reserve. Bescheiden sagt er: „Eigentlich hätte es sich einer unserer jungen Kicker der 2. Liga-Meister-Truppe mehr verdient gehabt, aber ich bedanke mich herzlich.“

Sportlerin des Jahres Bezirk Jennersdorf. Wahl-Dauerbrenner Philipp Kohl und die aktuell pausierende Fidas-Stütze Sandra Forjan freuten sich über die Siege im südlichsten Landesteil. Foto: Gregor Hafner, Gregor Hafner

Mit strahlendem Lächeln betrat die Sportlerin des Jahres im Bezirk Jennersdorf die Siegerbühne: Sandra Forjan! Die 22-jährige Content-Managerin, die wegen einer Knieverletzung eine sportliche Pause einlegt und 310 Stimmen erhielt, war über viele Jahre Fixpunkt bei den Fidas-Volleyballerinnen und zwischenzeitlich auch Kapitänin. „Ich habe mich sehr über die Wahl gefreut“, sagt sie und ergänzt: „Es macht mich stolz, da es zeigt, dass sich das Training und die sportlichen Leistungen mit den Fidas auszahlen.“ In ihrer Freizeit nimmt ihr junger Cavalier King Charles Spaniel Theo sehr viel Zeit in Anspruch. Dazu tanzt sie gerne Zumba, verbringt viel Zeit in der Natur oder drückt ihrem Freund, UFC Jennersdorf-Kapitän Michael Wagner, die Daumen. Den Wahl-Sieg hat sie diesem voraus – noch …!

Gute Seele im Bezirk Jennersdorf. Raabtal Juniors-Sportkoordinator holte sich im Bezirk Jennersdorf den Titel als Gute Seele. Da musste Puls4-Moderatorin Alina Marzi natürlich genau nachfragen. Foto: Lexi, Lexi

Zur Guten Seele in Jennersdorf gewählt wurde Raabtal-Nachwuchsmanager Philipp Kohl. Für den Mann, bei dem sich extrem viel um Fußball dreht, ist es der erste Einzel-Titel. Mit seinen Raabtal Juniors, der Fußball-Nachwuchsabteilung im Bezirk, gewann er schon öfter. „Ich fungiere als Koordinator der Juniors. Mich freut meine Wahl natürlich riesig, aber auch für die Burschen freut es mich.“ Der „Doppelsieg“ wurde freilich gefeiert – jetzt folgen hoffentlich noch viele weitere Siege, in Form von gewonnenen Fußballspielen!