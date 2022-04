Laura Müllner: Kleiner Stern mit viel Herz

Werbung

Mit großen Augen und einem strahlenden Lächeln setzte Laura Müllner zum Gang in Richtung BVZ-Sportlerwahl-Pokal an. Ein bisschen schüchtern zwar, aber kein Wunder bei all dem Trubel, der da beim Oberwarter Stadtwirt vor knapp drei Wochen herrschte.

Nicht ganz so groß wie vor der Corona-Pandemie und den Einschränkungen, die diese mit sich zog, aber mit ihren knapp neun Jahren (und 220 erhaltenen Stimmen) war das mit allen südlichen Gewinnern auch so ein ganz besonderer Ehrungs-Vormittag für die junge Stinatzerin.

„Ich war schon überrascht“, so die noch die dritte Volkschul-Klasse besuchende Laura am Montag. Nachsatz vom stolzen Papa Hans-Jürgen: „Am Tag, als bekannt wurde, dass Laura gewann, lief unser Handy heiß. Die haben das auf Facebook gesehen und es ging richtig rund.“

Sehr viel Aufregung für eine, die aktuell nur Fußball spielen möchte. Das tut die überhaupt sehr sport-interessierte Laura am liebsten. „Sie spielt auch gerne Tennis und ist generell mit sehr, sehr viel Eifer dabei“, so der Papa, der anfügte: „Natürlich ist man stolz, wenn sie das mit Freude macht.“

In der Stinatzer Jugend, wo Daniel Siegl und Julian Grandits ihre Trainer sind und Peter Zsifkovits schon früh als Mentor fungierte, ist Laura nicht wegzudenken. Dabei kickt sie in der U9 und auch schon in der U10. Mit wahnsinnig starken Leistungen, die erst am letzten Freitag zu einigen Jubelläufen führten.

„Ich spiele am liebsten im Sturm und habe gegen Geschriebenstein auch getroffen“, berichtete sie und fügte an: „Ich würde schon gerne einmal Fußballerin werden.“ Da ist noch etwas Zeit, erst gilt es die Kindheit vollends auszukosten.

Mit Bruder Johannes, der in der U7 des FC Stinatz spielt, gibt es viele familien-interne Duelle, die im Hause Müllner ständig für Abwechslung sorgen. Das kennt man aber, denn grün-violett ist man sich nicht immer. Papa Hans-Jürgen und Töchterchen Laura sind eingefleischte Rapidler, genau wie Opa Hans – der andere „Dida“ (Anm.: Opa auf kroatisch) Herbert, Erz-Austrianer mit Herz und Seele. Erst zuletzt war Laura im Allianz Stadion zu Besuch, dort wo man den einen Opa nur sehr schwer hinbekommen würde.

„Ich bin richtige Rapidlerin“, erklärt sie mit grün-weißem Stolz – und dazu auch die Nummer eins im Bezirk Güssing. Dazu herzliche Gratulation und alles Gute auf deinem Lebensweg!