U 15 der SPG Punitz sind die Meisterkandidaten

Montagabend gegen 19 Uhr. Eine Reihe junger Burschen steht an der wunderschön gelegenen Sportanlage in Punitz parat, um sich nicht nur den verdienten Lohn mit den begehrten BVZ-Medaillen für den Sieg bei der BVZ-Sportlerwahl in der Kategorie Nachwuchsteam abzuholen, nein, es wurde danach natürlich auch noch trainiert, denn am Dienstagabend stand noch das wichtige Duell mit den Raabtal Juniors (2:2) an.

Fotos sind das eine, die Jagd nach dem Ball macht dann aber generell doch noch ein bisschen mehr Spaß. Aber wer mit starken 3.114 Stimmen gewinnt, soll natürlich auch die verdiente Ehrerbietung erfahren. „Die Burschen, aber auch das Trainerteam haben sich sehr über die Auszeichnung gefreut“, sagte Trainer Andreas Penthor, der ergänzte: „Gewusst haben wir davon eigentlich nichts, aber im Hintergrund wurde intensiv an unserem Sieg gearbeitet und es war dann eine extrem positive Überraschung für alle.“

Wichtige Spieler fehlten

Nur einfach war das bisherige Jahr für die „15er“ nicht. Lange kämpfte man ums Ticket für die Leistungsliga, das man dann als Vierter und hinter der Avita Therme, Neckenmarkt und Olbendorf nicht erreichte. Das Potenzial dazu hätte man zwingend gehabt, aber, so Penthor: „Uns fehlten im Herbst immer wieder wichtige Spieler und das kostete uns auch die Qualifikation für die Leistungsliga. Dass wir generell eine Top-Truppe haben, zeigten wir in einigen Spielen durchaus.“

So wurde das eigentliche Ziel knapp verfehlt, aber schnell setzte man sich auch neue: Meister in der Gruppe mit den Raabtal Juniors, ABS-Süd und der SPG Geschriebenstein zu werden. „Es waren 2021 richtig enge Partien, aber wir konnten damals gegen alle drei gewinnen. Am wichtigsten wird sein, wer mit den Ausfällen und Verletzungen am besten zurechtkommt.“

Aus drei Vereinen – St. Michael, Neuberg und Eberau – setzt sich das Team zusammen, während in der U16 auch Kohfidisch mit dabei ist. „Da haben wir zwei sehr gute Besetzungen“, erklärte auch Penthor, der nach einigen Jahren Abstinenz wieder zum Nachwuchs-Trainer avancierte. „Es macht Spaß, auch wenn die Verschiebungen seit der Pandemie ein bisschen nervenaufreibend und zeitaufwendig sind.“

Aber was tut man nicht alles für den guten Kicker-Nachwuchs im Süden!