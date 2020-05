Wie sich unser aller Alltag doch in nur wenigen Monaten veränderte: Noch im Feber hielt der SV Güssing im Gasthaus Stelzmayer in einem Saal des Wirtshauses seine Generalversammlung ab.

Hände schütteln stand an der Tagesordnung, Sicherheitsabstand gab es nicht. Drei Monate später mit Corona vor Augen ist sehr vieles anders. Die neue Normalität hielt Einzug. Dennoch lud der SV Güssing am Samstag um 10 Uhr seinen Vorstand ein, ehe eine Stunde später die kickende Zunft über den Status quo informiert wurde. Dabei wurde die Tribüne zu einer Sicherheitszone umfunktioniert und jeder bekam einen Sitzplatz mit Abstand. „Es tat jedem gut, sich wieder zu sehen“, atmete Obmann Hannes Winkelbauer durch und ergänzte: „Man sah, wie bei jedem das Leben wieder einkehrte. Wie Balsam für die Seele.“

Besprochen wurde dabei einiges. Winkelbauer weiter: „Wir haben über mögliche Veranstaltungen im Herbst gesprochen und auch, dass wir die derzeitige Zeit für Instandhaltungen am Sportplatz nutzen wollen. Da gibt es Kleinigkeiten zu erledigen.“

Gegen 11 Uhr wurde das Feld vom Vorstand für die GSV-Kicker freigemacht. Diesen wurde mitgeteilt, dass man gerne mit genau diesem Kader weitermachen wolle. „Zudem werden wir auch Trainings anbieten – auf freiwilliger Basis. Unser regulärer Start wäre der 3. Juli und den peilen wir nun auch einmal an.“ Wirtschaftlich sieht man sich gut aufgestellt, will aber auch keine leeren Versprechungen machen. „Wir geben nur das aus, was da ist und machen sicher keine neuen Schulden. Der GSV ist mit seinem vor einigen Jahren eingeschlagenen Weg gut dabei und von der Struktur sehr gut aufgestellt“, so der Obmann.