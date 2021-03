Drei altbekannte Namen und ein gebürtiger Steirer räumten bei der BVZ-Sportlerwahl in Jennersdorf ordentlich ab. Die Fakten sind so schnell abgearbeitet, aber zu erzählen haben die großen Protagonisten aus dem südlichsten Bezirk natürlich eindeutig mehr. Da ist zum einen Matthias Kohl, der trotz jungem Alter schon zum zweiten Mal diesen Titel holte.

Selbiges gilt für das Volleyball-Ass Kathrin Kahr, die ihren Titel 2019 verteidigte. Bei den Funktionären und treuen Helfern gibt es indes ein neues Siegergesicht: Helmut Puntigam! Der gebürtige Steirer, der beim UFC Jennersdorf vom Nachwuchs- bis zum Cheftrainer alle Positionen bekleidet und aktuell in der Sportlichen Führung werkt, siegte erstmals bei der beliebten Wahl. Da sind die Raabtal Juniors schon etwas abgebrühter: Die Jennersdorfer sind Wahl-Dauerbrenner!

Sportler des Jahres. Mit Matthias Kohl konnte ein Talent der Raabtal Juniors seinen Erfolg im Jahr 2018 bei der BVZ-Sportlerwahl bestätigen. Sein damaliger U14- und U16-Trainer Helmut Puntigam schwärmt weiter von der technischen Begabung des Kickers: „Matthias ist ein technisch sehr, sehr beschlagener Spieler, der auch eine hohe Spielintelligenz aufweist. Sozial ist er sowieso ein Top-Mensch. Fußballerisch ein gutes Gesamtpaket.“ Der 14-jährige Matthias Kohl selbst war froh, erneut gewählt worden zu sein: „Ich freue mich sehr über den Sieg und bedanke mich für die großartige Unterstützung.“

Sportlerin des Jahres. Titelverteidigerin Kathrin Kahr setzt ihren Erfolgslauf fort. Das macht die Jennersdorferin aktuell besonders stolz: „Der erneute Sieg hat für mich einen noch höheren Stellenwert, weil ich sportlich in diesem Jahr nicht so viel machen konnte. Anscheinend habe ich sehr viele Fans, weil ich weiß nicht, wer da alles für mich abgestimmt hat.“ Die am gestrigen Mittwoch 27 Jahre jung gewordene Volleyballerin hat ihre Sportbegeisterung auf jeden Fall von ihrer Mutter, einer Sportlehrerin, geerbt. „Sie treibt auch heute noch täglich Sport“, erklärt die Siegerin. Ihren Fidas Volleys aus Jennersdorf ist sie bis heute treu geblieben. Das freut auch ihren ehemaligen Trainer und nunmehrigen Obmann Manfred Forjan: „Sie hätte das Talent für die erste Liga, aber ist immer bei uns geblieben.“ Auch Freundin und Teamkollegin Sandra Forjan war stolz auf Kathi: „Sie ist seit vielen Jahren unsere Kapitänin, weil sie eine ehrgeizige und motivierte Spielerin ist. Aber nicht nur das: Sie ist auch eine zuverlässige Freundin.“

„Für mich war ein Wechsel nie ein Thema. Im Volleyball spielt Geld ja sowieso keine Rolle“, erklärt die treue Kapitänin des Vereins. Aktuell wünscht sie sich sportlich vor allem einen Start ihres Sports im kommenden Sommer mit dann entsprechender Vorbereitung: „Ich hoffe schon stark, dass wir ab Oktober mit der Meisterschaft beginnen und vorher auch noch unser traditionelles Trainingslager absolvieren können.“

Gute Seele des Jahres. Der gebürtige Steirer hat sich seit Jahren bestens im südlichsten Bezirk unseres Bundeslandes eingelebt. In direkter Sichtweite vom Jennersdorfer Sportplatz wohnt Helmut Puntigam, somit stets für den Verein verfügbar. Das muss dabei nicht immer von Vorteil sein. „Ich wollte eigentlich nie das sogenannte Mädchen für alles sein, denn die sportliche Seite war immer schon eher meines“, lacht der immer gut gelaunte und gebürtige Gnaser. Aktuell als Sportlicher Leiter des UFC Jennersdorf aktiv, war er zuvor auch schon erfolgreicher Trainer des Vereins. Zuletzt half er auch bei der U16 der Raabtal Juniors aus. Mit der Trainertätigkeit hatte Puntigam eigentlich schon abgeschlossen, aber auch in der Reserve hilft er unterstützend immer wieder aus. Das wird vor allem von den Spielern sehr geschätzt. „Ohne ihn wäre der Verein heute nicht dort, wo er jetzt steht“, bedankt sich Torhüter Kevin Gumhold bei seinem Sportchef. Diese Prise steirisches Know-how hat den Verein zu einem der führenden Klubs für heimische Talente gemacht. Sein Sieg in der Kategorie „Gute Seele“ verwunderte ihn: „Ich war sehr überrascht, ich hab gar nichts davon gewusst.“ Anscheinend konnte der Verein das Voting gut geheim halten.

Auch von Vereinsobmann Helmut Kropf hört man nur Gutes über „Heli“: „Er ist vom Wesen her ein äußerst umgänglicher Mensch, der durch seine sportliche Fachkompetenz und seinen ständigen, mit viel Humor untermalten Umgang mit unseren Spielern, immer viel Ruhe in das sportliche Umfeld bringt. Ganz wichtig erscheint mir vor allem sein sehr guter Zugang zu unseren Nachwuchsspielern. Die Betreuung der Jugend stellt für ihn sicherlich einen großen Teil seiner Tätigkeiten im Verein dar. Besonders in dieser, auch für den Sport schwierigen Zeit, gelingt es ihm immer wieder mit Witz und Humor Ruhe in das Gesamte zu bringen.“ Viel mehr Lob geht für den ehemaligen UFC-Cheftrainer zu Burgenlandliga-Zeiten dann gar nicht mehr. Das ist auch verdient, denn ohne Puntigam wäre der UFC Jennersdorf eigentlich nicht mehr derselbe Verein.

Nachwuchsteam des Jahres. Die Raabtal Juniors waren in dieser Kategorie im gesamten Burgenland eine Klasse für sich und werden auf den Seiten 58 und 59 vorgestellt.