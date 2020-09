In Neuhaus in der Wart (Bezirk Oberwart) krönte sich Jürgen Gradwohl mit Pferd „ Kuhaylan Zaid-111 Kohekon“ mit dem Meistertitel für seine langjährige Arbeit auf dem Pferd. Dabei absolvierte er die Langstreckendistanz über 80 Kilometer. Es war der verdiente Lohn für einige Mühen, denn Gradwohl investierte vieles in sein Hobby.

Gradwohl legte bereits 1.534 Kilometer zurück

Gradwohl begann im Alter von acht Jahren auf der Haflingerstute Nora zu reiten. „Mein Opa hatte immer Pferde. Irgendwann dachte ich mir, das probiere ich auch aus.“

Schnell wurden die Pferde und der Reitsport zur Leidenschaft, die sich in den vergangenen Jahren gar noch vergrößerte. In seinem Stall stehen derzeit vier feurige Araber – zwei Hengste und zwei Wallache. 2007 ging er in Laak (Kärnten) zum ersten Mal in einem Distanzwettbewerb mit der Shagya-Araber-Stute „Jolly“ an den Start und legte erfolgreich 40 Kilometer in der Wertung zurück.

Wenn man ihn fragt, warum er ausgerechnet im Distanzreitsport seinen „pferdesportlichen“ Heimathafen gefunden hat, lacht und erklärt er: „Das Platzreiten bei Dressur und Springen habe ich zwar ausprobiert, das war aber nichts für mich.“

Insgesamt hat er inzwischen 1.534 Kilometer erfolgreich in der Wertung zurückgelegt. „Kuhaylan Zaid-111 Kohekon“, der ihn nun zum Meistertitel trug, wurde 2011 in der Steiermark von Karl Hemmer gezogen.

Gradwohl hat das Tier im Herbst 2019 ins Training genommen und seither für die heurige Turniersaison bestens vorbereitet. „Bedingt durch Covid-19 verlief vieles anders. Aber ich bin froh, dass es in Neuhaus klappte und ich den Titel holen konnte.“