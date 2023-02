Freude über Erfolge: Je mehr, desto besser!

Werbung

Die Bundesliga 2-Ergebnisse bei konstanten Eisverhältnissen konnten sich in der Klagenfurter Halle aus burgenländischer Sicht mehr als nur sehen lassen. Die Schützen des ESV Wörterberg und ESV ASKÖ Tauchen hielten gegen Österreichs Top-Teams mehr als nur mit.

Dabei war mit Abersee gar ein Staatsliga-Verein dabei und nur gegen diese erfahrene Truppe hatten die Wörterberger letztendlich das Nachsehen. Aber auch Platz zwei ließ den ESV-Tross jubeln, denn die Südburgenländer steigen damit in die 1. Bundesliga auf.

Staatsliga kein Muss

„Unser Auftritt war top und alle fünf Sportler lieferten ihre Leistung ab. Wir freuen uns über den Aufstieg in Österreichs zweithöchste Eisstocksportliga sehr“, erklärte Spieler Martin Reichart.

Dabei war erst „nur“ der Klassenerhalt das Ziel, dann wurde es mehr. Ob auch der ganz große Wurf mit der Staatsliga auf der Agenda steht? Noch sei das zu früh, aber, so Reichart mit einem Augenzwinkern: „Die Staatsliga ist sicher kein Muss. Vermutlich hätten wir dort nur sehr wenige Chancen.“ Nun gibt es eine kurze Pause, ehe dann schön langsam die Sommersaison anläuft.

Der zweite burgenländische Vertreter aus Tauchen schaffte ebenfalls eine kleine Sensation. Mit wenigen Erwartungen war man in der Bundesliga 2 angetreten – dort bleibt man nach super Auftritt als „Steher“ auch. „Das muss man erst einmal schaffen und sich gegen Teams aus ganz Österreich behaupten“, sagte Obmann Willi Huber. So geht es in dieser Stufe in der kommenden Saison schon ins dritte Jahr.

Angetan von den Leistungen zeigte sich auch der burgenländische Verbandspräsident Bernd Koller: „Ich bin sehr stolz auf die beiden Teams. Neben Pinkafeld/Sinnersdorf haben wir mit Wörterberg nun ein weiteres Bundesliga 1-Team. Je mehr sich dort etablieren, desto besser ist das auch für uns.“