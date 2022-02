Arbeit bei den Tigers Stegersbach trägt Früchte

Auf der Kunsteisbahn in Pinkafeld führte der Burgenländische Eishockeyverband in Kooperation mit den Tigers Stegersbach ein erstes Nachwuchs-Scouting durch. Neben Verbesserung der Skating Technik, Pass und Stickhandling wurden auch Spiel- und Matchsituationen trainiert.

Neben den Nachwuchstrainern Dominik Prükler, Rastislav Krajcik und Markus Schmoller waren ASVÖ Eishockey-Landesfachwart Willibald Rothen und der Präsident des Burgenländischen Eishockeyverbandes, der Stegersbacher Andreas Freiberger, dabei.

Rothen unterstrich dabei die gute Zusammenarbeit mit dem ASVÖ Burgenland und die enorme Wichtigkeit, dass auch in so schwierigen Zeiten Aktivitäten im Nachwuchs gesetzt werden. Freiberger lobte die gute Zusammenarbeit des gesamten Trainerteams. Im Nachwuchs gibt es Auswahlteams in der U9, U11, U14, U17 und U20. „Es ist eine beeindruckende Leistung, dass unter den in den letzten beiden Jahren so unberechenbaren Rahmenbedingungen derartige Entwicklungen und Erfolge vorgewiesen werden können“, freute sich Freiberger.

Auch die Gründung einer Mädchen-Auswahlmannschaft sei ein bedeutender Meilenstein in der Eishockey-Entwicklung.