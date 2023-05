Fallschirmspringen: „Staatsmeisterschaft in dieser Form eher selten“

Das 50-jährige Jubiläum der Güssinger Stadterhebung war auch für den Sport die optimale Gelegenheit für eine entsprechende Präsentation. Sport Burgenland-Geschäftsführer Toni Beretzki sorgte hier dafür, dass sein Kerngebiet auch in der Heimat glänzte. Im Zuge eines großen Sportfests organisierte der HSV Güssing-Präsident mit seinem Team die 56. Staatsmeisterschaften im Fallschirmzielspringen.

Dementsprechend zufrieden resümierte Beretzki, denn: „In dieser Form sieht man eine Staatsmeisterschaft im Fallschirmzielspringen eher selten. Rund 25 Mitglieder des HSV Güssing waren dafür verantwortlich, dass es ein super Event in Güssing gab.“ Die Medaillen bei der Siegerehrung der Staatsmeisterschaft, an der 60 Sportler teilnahmen (der HSV Red Bull dominierte dabei), übergab Sport-Landesrat Heinrich Dorner: „Es freut mich, dass in Güssing nach der Austragung der Militär-Weltmeisterschaft 2022 auch heuer wieder ein sportliches Großereignis über die Bühne ging.“

Dorners Dank galt hier vor allem auch der Arbeit des Heeressportvereins (HSV) Güssing und Präsident Toni Beretzki. „Ihm gelang es, heuer mit seinem Team wieder ein Top-Event aufzustellen und durchzuführen.“