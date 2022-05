Es geht los für die Ozelots!

Werbung

Für Obmann Jan Zsifkovits und sein Team beginnt nach einer langen Vorbereitung endlich die Meisterschaft. Los geht es am Sonntag am Phönixplatz in Schwechat. Nach dem letztjährigen Meistertitel in Österreichs dritter Liga, versuchen sich die Ozelots nun eine Etage höher.

Die Vorbereitung auf die heurige Saison war zwar von vielen krankheits- und verletzungsbedingten Ausfällen geprägt, trotzdem blickt das Coaching-Team mit George Marku dem Saisonstart positiv entgegen: „Wir hatten einige lehrreiche Testspiele, ausschließlich gegen Teams aus der 1. Liga, und konnten dabei einiges mitnehmen, das wir in der Meisterschaft nun umsetzen wollen“, erklärt Marku.

Zum Auftakt des ersten Spieltages gibt es ein Wiedersehen mit den Styrian Studs II, die letztes Jahr im FLA 3-Finale besiegt wurden. Weiters stehen Spiele gegen die Vienna Sentinels und die Dark Angels aus Wien bevor – zwei noch unbekannte Mannschaften, die aber in den letzten Jahren immer weit vorne in der Tabelle der FLA 2 angesiedelt waren.

„Das Saisonziel ist der Klassenerhalt. Ein Erreichen der Play-offs wäre dann die Kür. Das Potenzial ist vorhanden, jetzt gilt es, dieses abzurufen“, so Obmann Jan Zsifkovits.

Den Südburgenländern steht beinahe der gesamte Kader zur Verfügung. Lediglich Peter Grandits fehlt aufgrund einer Knieverletzung noch länger. Von den Neuzugängen steht vorerst nur Lukas Eberhardt im Kader.