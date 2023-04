Euphorisch in Richtung Start

Werbung

Die Saison in der der Flag Liga Austria 2 startet für die Stinatzer Ozelots Ende April in Wiener Neustadt. Dort will sich die sympathische Flag Football-Truppe erneut in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs behaupten und wenn möglich auch ein gewichtiges Wörtchen um den Aufstieg in die Flag Liga 1 mitreden. Um dafür optimal gerüstet zu sein, ging es in der Osterwoche mit 25 Spielern zum Trainingscamp ins kroatische Umag.

Dort tauschte man sein heimisches Umfeld gegen die warme Meeresidylle Istriens, um unter bestmöglichen Bedingungen bei warmen Temperaturen intensiv zu trainieren. Auch einen Zwischenstopp auf dem Weg dorthin legte man ein, denn in Slowenien testete man noch gegen die Ljubljana Frogs. Nach einer knappen Niederlage ging es zum Zielort, wo nicht nur eine tolle Anlage wartete, sondern auch die Unterkunft top vorbereitet war.

Zwischen Arbeit und Freizeit

In den vier Tagen des Vorbereitungscamps konzentrierten sich die Südburgenländer vor allem auf die Verbesserung der Strategien und der Technik, aber auch die körperliche Arbeit stand im Fokus. So brauchte es den Spagat zwischen harter Arbeit und richtiger Regeneration. Neben den Trainingseinheiten gab es nämlich noch einige Team-Events, die das Mannschaftsgefüge noch mehr stärken sollen. Ein voller Erfolg, meinte Headcoach George Marku gegenüber der BVZ: „Es war großartig zu sehen, wie die Spieler hart arbeiteten und sich auch gegenseitig motivierten. Das Trainingslager schweißte uns als Team zusammen und wird helfen, uns in der neuen Saison weiter zu verbessern.“ Es kann also losgehen mit dem Wettkampf-Ernstfall!