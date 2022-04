Georg Marku: „Von Beginn an positive Energie gespürt“

Werbung

Mit 29 Spielern, Trainern und einem Physiotherapeuten ging die Reise der Ozelots Stinatz im heurigen Jahr zum Trainingslager ins sonnige Umag. Dabei wurde versucht, die kleineren Abstimmungsschwierigkeiten in Offensive und Defensive auszumerzen. Wetter, Hotel und auch die Plätze waren top, die Trainer setzten das Hauptaugenmerk auf Spielformen, aber auch auf die Verbesserung der körperlichen Fähigkeiten.

Neben der Einheiten gab es aber auch die Möglichkeit, Fitnessraum und SPA-Bereich zu nutzen und auch die noch kühle Adria wurde zu Regenerationszwecken in Anspruch genommen. In den Pausen sorgte der mitgereiste Physiotherapeut für aufgelockerte Muskeln. Obmann Jan Zsifkovits war begeistert: „Das Trainingslager war ein voller Erfolg. Die Spieler zogen bei den Trainingsprogrammen voll mit. Ich bin und war von der Einstellung aller Beteiligten begeistert.“

Das Oberhaupt bedankte sich in diesem Zuge beim Reisebüro „Grand Tours“ aus Stinatz, dem ASVÖ Burgenland, sowie beim Autohaus Strauß und Doczekal: „Sie alle haben uns in verschiedenster Weise unterstützt.“ Auch Headcoach Georg Marku war vom Trainingslager schwer angetan: „Ich habe von Beginn an eine positive Energie gespürt. Die Spieler haben wirklich alles gegeben und sich bei jedem Training gesteigert.“

Nun sollten die Ozelots für die kommenden Aufgaben gerüstet sein. Am Samstag findet in Großpetersdorf ein Test gegen die Styrian Studs statt, einen Tag später spielt das Team auf heimischer Anlage gegen die Vienna Honeybees.