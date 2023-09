Glanzstück noch möglich

Der letzte Spieltag der Regular Season der FLA2 fand am Sportplatz in Stinatz bei den Ozelots statt. Die Hausherren wollten dabei den Sprung in das Halbfinale schaffen. Nach zwei Siegen aus drei Spielen sicherten sich die Südburgenländer Platz vier und sind so für die Endspiele in Innsbruck berechtigt.

Play-offs mit klarem 31:15-Sieg besiegelt

Das Team aus Stinatz eröffnete den Tag gegen die Dark Angels aus Wien. Dieses Match verlor man knapp mit 40:35. Nach der Niederlage bewiesen Petar Vrbek und Kollegen jedoch Nervenstärke und bezwangen die Swarco Raiders aus Tirol klar mit 49:13. Im letzten Spiel des Tages mussten die Ozelots ihre Halbfinalteilnahme gegen die Stonefield Raptors fixieren. Die Hausherren zeigten gegen das Schlusslicht der Liga nochmals ihr Können und beendeten die reguläre Saison mit einem klaren 31:15-Sieg.

Damit wurde der Gang in die Play-offs besiegelt. Die Ozelots spielen am 1. Oktober in Innsbruck um den Aufstieg in die höchste österreichische Spielklasse, die FLA1. Die Mannschaft trifft dabei im Halbfinale auf das Heimteam USI Avalanches, das die Saison als Spitzenreiter beendete.

Tabelle: 1. USI Avalanches 11 Siege, 2 Niederlagen, 0,821 Punkte; 2. Dark Angels 10:4, 0,714; 3. Graz Panthers 9:5, 0,643; 4. Stinatz Ozelots 9:5, 0,643; 5. Swarco Raiders 6:7, 0,464; 6. GBG Graz Styrian Panthers 6:8, 0,429; 7. Styrian Studs 2 3:11, 0,214; 8. Stonefield Raptors 1:13, 0,071.