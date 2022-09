Mit Glück: Ozelots stehen im Halbfinale

Werbung

Vor dem letzten Spieltag des Grunddurchgangs in Wiener Neustadt war für die Stinatz Ozelots rund um Obmann Jan Zsifkovits klar, dass es schon eine richtig gute Leistung und auch etwas Glück brauchen würde, um doch noch ins Play-off-Finale der FLA2-Meisterschaft einzuziehen.

Konzentration war so von Beginn an gefragt und möglicherweise war es auch gut, dass es schon in Spiel eins gegen die Styrian Studs II heiß her ging und der Endstand dann mit 19:18 ungemein eng war. Vor allem offensiv lief es nicht ganz nach Plan, während es am anderen Ende des Spielfeldes viel besser funktionierte und die Defense den Sieg dann auch rettete.

„Es war dort sicher unsere Verteidigung, die einen möglichen Ausgleich kurz vor Schlusspfiff vereitelte“, musste Oberhaupt Zsifkovits schon sehr früh an diesem Turniertag tief durchatmen. Nach einer kurzen Pause ging es dann quasi schon ins zweite Aufeinandertreffen. Es warteten die Vienna Constables II, die sich beim späteren 33:6 als kein wirklicher Prüfstein herausstellen sollten.

Entscheidungsspiel war nichts für schwache Nerven

So stand vor dem abschließenden Duell fest, dass der Sieger der Partie Ozelots gegen die Graz Beavers direkt im Halbfinale des Play-off-Finaltages stehen würde. Die Steirer übernahmen sofort die Kontrolle und lagen über weite Phasen mit zwei Touchdowns vorne.

Mit dem Kämpferherz der Südburgenländer hatten die Grazer aber nicht gerechnet, denn Punkt um Punkt kämpfte man sich zurück und drehte dann ein verloren geglaubtes Spiel noch in einen 27:26-Sieg.

So buchte man auch das Halbfinal-Ticket und kann sich genüsslich ansehen, wer dann am 24. September in Stinatz der erste Gegner sein wird.

„Es war sicher nichts für schwache Nerven“, schmunzelte Zsifkovits und lobte seine Kollegen und Freunde: „Unser Team zeigte, dass es Nerven aus Stahl besitzt und zudem beschenkten wir uns mit dem Semifinal-Ticket selbst. Jetzt hoffen wir auf sehr viel Unterstützung!“