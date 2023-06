Ozelots absolvierten zweiten Spieltag

Im Anschluss darauf trafen die Südburgenländer auf die Graz Panthers. In der Vergangenheit erwies sich diese Mannschaft als Angstgegner für die Stinatzer Ozelots, bisher konnte noch kein Sieg gegen die Steirer erzielt werden. Die Südburgenländer zeigten trotz eines schwachen Starts Widerstandsstärke und kämpften sich in der zweiten Hälfte zurück. Das spannende Duell entschieden dennoch die Steirer mit 33:31 für sich. Ganz anders gestalteten sich bisher die Begegnungen gegen die Styrian Studs II. Die Ozelots behielten ihre makellose Bilanz bei und feierten den siebenten Sieg in ebenso vielen Spielen gegen das Team aus Graz – 26:21.

Mit zwei Siegen und einer Niederlage stehen die Ozelots vorübergehend auf dem zweiten Platz in der Tabelle, bei einem Spiel weniger als Tabellenführer USI Avalanches. Das bevorstehende Aufeinandertreffen mit den Innsbruckern beim nächsten Spieltag in Schwechat (18. Juni) verspricht damit ein interessantes Kräftemessen. Die Stinatzer werden sich aber nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen können, mit den Dark Angels und den Styrian Bears warten zwei weitere anspruchsvolle Gegner. Zurück zum letzten Spieltag: Dabei ragten einige Spieler besonders heraus. Markus Hegedüs und Jan Zsifkovits erzielten jeweils fünf Touchdowns. Auch die Defensive rund um Peter Grandits, Jan Stipsits, Sascha Ivancs, Tobias Kirisits und Sascha Kranz -, sie erzwangen jeweils eine Interception -, verhalf den Ozelots zu einem zufriedenstellenden Spieltag. Auf der Quarterback-Position zeigten Matthias Resetarics mit neun, Sascha Kranz mit drei und Jan Zsifkovits ebenfalls mit drei geworfenen Touchdown-Assists ihr Können.

Tabelle: 1. Avalanches 0,833; 2. Ozelots 0,800; 3. Dark Angels 0,667; 4. Raiders 0,500; 5. Studs 2 0,400; 6. Panthers 0,333; 7. Raptors 0,200; 8. Styrian Bears 0,000.