Ozelots-Debütanten sammelten Erfahrung

Nach einer längeren Pause kam auch die zweite Mannschaft der Ozelots Stinatz wieder zum Einsatz. Sie starteten zuletzt in der „Flag4Fun“-Meisterschaft. durch. Dabei standen drei Spiele gegen starke Teams auf dem Plan. Bei den Südburgenländern durften die Debütanten Niko Pilliskic und Matthias Csar erstmals Flag Football-Erfahrung sammeln – mit schwer positiven Ansätzen!

„Kommt immer wieder zu Schwankungen“

Insgesamt wurden die Erwartungen der Coaches mit einem Sieg und zwei Niederlagen nicht ganz erfüllt, die Leistungen waren dennoch in Ordnung. Gegen die Vienna Flag Bulls setzte es eine deutliche 6:35-Niederlage, gegen die Ziersdorf Wolves folgte ein 13:6-Sieg. Beim letzten Spiel des Tages hatte man zwar zu Beginn einige Chancen, musste sich dann aber mit 13:21 geschlagen geben. „Bei einem so jungen Team kommt es immer wieder zu Leistungsschwankungen, das ist ganz normal“, resümierte Trainer Markus Hegedüs. Er meinte weiter: „Wichtig ist, dass jetzt alle die richtigen Lehren daraus ziehen und beim nächsten Spieltag wieder einen Schritt nach vorne machen“, so Hegedüs.

Damit einige Spieler ihr Ziel, in die erste Mannschaft zu kommen, auch gelingt, müssen die Leistungen aber noch konstanter werden. „Die neuen Spieler haben ebenfalls gute Ansätze gezeigt, da müssen jetzt noch die Basics verfeinert werden, dann passt das sicher auch ganz gut“, so Hegedüs.

Bis man sich aber wieder beweisen kann, dauert es noch ein wenig, der nächste Spieltag steht erst wieder im Juni auf dem Programm. Aktuell liegt das Team mit zwei Siegen und vier Niederlagen in der Gruppe B der „Flag4Fun“ auf Rang vier von sechs Teams. „Wir sind aber noch immer voll im Rennen um die Play-offs“, gab sich Hegedüs vorfreudig.