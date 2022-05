Ozelots Stinatz spielen endlich wieder daheim

Werbung

Lange ist nicht mehr Zeit, ehe am Stinatzer Sportplatz endlich wieder um Punkte gekämpft wird. Zwar nicht im Fußballbetrieb, nimmt man die Jüngsten vom FC Stinatz aus, aber dafür nicht minder spannend, denn die Flag Football-Truppe von den Ozelots laden am kommenden Donnerstag, dem 26. Mai, zu ihrem Heim-Spieltag in der „FLA II“ ein.

Nach dem perfekten Auftakt vor wenigen Wochen die zweite Jagd nach Punkten. Die Gegner hierbei? Graz Beavers, Graz Panthers und Stonefield Raptors. Neun Spiele erwarten die Besucher, dazu ein prall gefülltes Rahmenprogramm, welches ab 10 Uhr kaum Wünsche offen lässt.

Im Vordergrund steht neben dem Gesellschaftlichen natürlich der Sport. Dort wollen die Ozelots ihre gute Serie fortführen, auch wenn die Gegner zum Großteil Neuland sind. Vor allem die Beavers sind eine spannende Aufgabe. Diese stiegen aus der Bundesliga ab und waren in der ersten Runde zudem noch spielfrei.

Die Grazer sind dabei auch der Ozelots-Auftaktgegner (11.15 Uhr). Schon um 12.30 Uhr geht es gegen die Panthers weiter, ehe dann um 15 Uhr noch das Duell mit dem Wiener Neustädter Team von den Raptors auf dem Plan steht.

„Wir haben drei attraktive Gegner, mit denen wir uns messen wollen. Dabei hoffen wir auf zumindest einen Sieg“, so Obmann Jan Zsifkovits, der natürlich auch sehr viel Freude über den Auftritt am Sportplatz hat. „Endlich können wir wieder zuhause vor eigenem Publikum spielen.“