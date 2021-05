Nach langer Wartezeit ist es dem Verein aus Stinatz wieder möglich, sein Training aufzunehmen. Aktuell wird der Sportplatz in der Gemeinde jedoch saniert, „daher weichen wir nun nach Litzelsdorf aus“, erzählt Obmann Jan Zsifkovits, der dem dann bald neuen Geläuf auf der ehrwürdigen Wiese sehr viel abgewinnen kann und sich auch stellvertretend bei der Gemeinde dafür bedankt.

Oberste Priorität hat die Weiterentwicklung

„Vor allem für die Nachwuchsspieler ist es essenziell, dass wir eine gute Infrastruktur zur Ausübung unseres Sports besitzen.“ Der Trainingsauftakt am Sportplatz in Litzelsdorf erfolgte voriges Wochenende. Die Spieler bereiten sich auf den Saisonstart der „Flag Liga Austria 3“ vor, die im August starten soll. Dabei kämpfen sieben Teams an vier Spieltagen und dem Finalturnier um den Titel. Neben Herren, Damen und Mixed starten aber auch die Jugendspieler, verstärkt aus dem erweiterten „FLA“-Kader, am 5. Juni in die „Flag4Fun“-Saison, wo sieben Spieltage auf dem Programm stehen.

Die Ziele sind dabei relativ klar definiert, „denn in der ‚Flag4Fun‘ liegt der Fokus in der Weiterentwicklung unserer Nachwuchsspieler und Einsteiger.“ Auch, wenn die Konkurrenz groß ist, möchte der Verein vorne mitspielen und den Einzug in die Play-offs schaffen. Um bestmöglich vorbereitet zu starten, wurden auch Testspiele fixiert.

Am 10. Juni trifft das Einser-Team auswärts auf Vienna Spartans, Ende Juni folgt das Spiel bei den Stonefield Raptors in Wr. Neustadt, im Juli warten zwei Spiele gegen die Graz Panthers und Dark Angels Vienna. „Außerdem absolvieren unsere Coaches George Marku und Peter Grandits gerade das erste Modul zum Flag Football-Trainer, um weitere Elemente in unser Training und Spiel bringen zu können“, so Zsifkovits abschließend.